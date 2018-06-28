Zayıflayamıyorum diyorsanız!

Zayıflamak isteyen kişiler için tek formül, beslenme alışkanlıklarını sağlıklı hale dönüştürmektir. Siz farkında olmasanız da yaptığınız davranışlar kilo vermenizi zorlaştırıyor. Eğer fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız , önce zayıflamanızın önüne geçen nedenleri bulmalısınız.

1. Yetersiz uyku

Yapılan çalışmalar, uyku süresi ile obezite arasında güçlü bağlantıların olduğunu gösteriyor. Gecede 4 saatten az uyuyanlar, 7 ila 9 saat uyuyanlara göre kilo alımında daha yüksek bir risk altında, Uyku azlığında mide; açlık hormonu salgılıyor. Bu durum ise bizi yemek yemeye yönlendiriyor. Uyku ritmi ve düzeninin bozulması sonucunda vücutta hormonal değişiklikler meydana geliyor.

2. Besin seçimi

Tep tip beslenme, aşırı seçici davranmak, bazı besinleri sofradan tamamen kaldırmak kilo alımına sebep olabiliyor. Bilinçsiz zayıflama program uygulamaya çalışan kişiler sofralarından tamamen ekmeği kaldırıyor Oysa vücudumuz tüm besin gruplarını yeterli ve dengeli şekilde alması gerekiyor. Ayrıca alkol alımına bağlı olarak tüketilen diğer besin öğelerinin de (kızarmış patates, cips, kuruyemişler) vücutta gereksiz kalori ve yağ deposu artışına sebep oluyor. Öğünlerinizde 5 besin grubuna (tahıl , et , süt , sebze ve meyve ) mutlaka yer verin .

3. Stres

Birçok kişinin, sinir veya üzüntü durumunda yaptığı ilk iş buzdolabına yönelmek oluyor .Stres durumunda vücuttan salgılanan kortizol hormonunun iştah açıcı özelliği bulunuyor . Çalışmalarda stres durumunda daha çok atıştırmalık, yağ içeriği fazla olan besinlerin tüketildiği ve bunun sonucunda bel çevresinde yağ birikimine neden olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca stres altında olan kişilerin kendilerini daha fazla yiyerek veya alkol ve tütün tüketimini artırarak teselli ettikleri bunun sonucunda kolesterol ve kan lipitlerinin olumsuz yönde etkilediğini ortaya koyuyor.

4. Yanlış ilaç kullanımı

Her ne kadar genelleme yapılamıyorsada bazı ilaçların (antidepresanlar, hormon ilaçları ve kortizon vs.) bazı kişilerde kilo artışı ve şişmanlık sorununda tetikleyici rol oynuyor. Bu ilaçların kullanımının kan şekerinde düşmeye ve insulin seviyelerinde (hiperinsülinemi)kilo artırıcı düzeyde artmaya yol açtıkları ortaya konmuş. Bu ilaçların kullanımında beslenmeye ayrıca dikkat edilmesi ve günlük hareket miktarında artış yapılması gerekmektedir.

5. Gece atıştırmaları

Genelde gün içerisinde yeterince besin tüketmeyen stresli ve yoğun çalışanlarda yapılan en büyük hata gece yemek yemeleridir . Geceleyin hareketleriniz kısıtlanmakta ve daha çok oturur pozisyonlardasınız aldığınız enerji yeterince harcanmamakta ve yağ olarak depolanmaktadır.

​6. Yeterli su tüketmemek

Su ihtiyacınızı çay, kahve, gazlı içeceklerden karşılayamazsınız. Vücudumuzun %50-60 oranında su ya ihtiyaç duyar. Su, besinlerin sindirimini kolaylaştırır, kabızlığı önleyicidir. Yemeklerden önce içilen su tokluk hissini artırır, daha az kalori almanızı sağlar ve kilo vermeye yardımcı olur.

7. Hareketsizlik

Kilo vermenin en önemli kuralı hareketli bir yaşam tarzıdır. Gün içerisinde hareketsiz kalmak, kilo vermenizi zorlaştırır. Güne erken başlamaki 7-8 saatten fazla uyumamak, kısa mesafeler için taşıt kullanmak yerine yürümek, asansör yerine merdiven tercih etmek fiziksel aktivitenizin artışına neden olur.

8. Tiroit yetmezliği

Tiroitler metabolizma çalışmasında temel rolü oynayan organlardır. Tiroit yetmezliği (hipotiroidi) metabolizmayı yavaşlatan ve kilo artışına neden olan bir hastalıktır. Tiroit yetmezliği olan kişiler tedavilerini aksatmamalı, düzenli ilaç kullanmalı ve hareketlerini artırmalıdırlar. Aksi takdirde yavaşça kilo alımı artar ve çok zor kilo kaybedilir. Kadınlarda süt yapımında rolü olan prolaktin hormonunun yüksekliği de kilo vermeyi zorlaştırır.

9. Genetik miras

Gen araştırmaları, son dönemlerde şişmanlıkla ilgili en önemli ayağını oluşturuyor. Çünkü, açlık hissinin sorumlusu olarak bazı genler görülüyor.Tek yumurta ikizleri üzerinde yapılan çalışmalar gösteriyor ki, vücut ağırlığımızın %70’i genlerimizle, %30’luk kısmı ise çevresel factor ve yaşam tarzıyla ilişkili. Dolayısıyla ailesinde fazla kilolu olan kişiler varsa, beslenme alışkanlıklarına daha çok dikkat etmelidirler.

10. Yetersiz kalsiyum tüketimi

Hemen hemen herkes kalsiyumun sağlıklı kemiklere ve dişlere sahip olmak için gerekli olduğunu biliyor. Ancak kalsiyumun kilo vermeden etkili olduğu pek fazla bilinmiyor. Yapılan çoğu çalışma kalsiyum açısından zengin olan yiyeceklerle beslenenlerin vücut kütle indekslerinin daha düşük olduğunu göstermiştir. Bunun nedeni; kalsiyum alımının artmasıyla kalsitriol adlı hormonun etkinliği artıyor, Kalsitriol’ünözelliği ise yağ depolanmasını engelliyor. Satın alacağınız süt ve süt ürünlerinin az ve yağsız olmasına dikkat edin.