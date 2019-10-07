"Zamanından önce çekilen süt dişleri çocuklarda önemli problemler yaratabilir"

LAÜ Akademisyeni Yurdukoru, “Çocuklarda Diş Sağlığı”nın önemini aktardı: "Zamanından önce çekilen süt dişleri çocuklarda konuşma ve beslenme gibi problemlere neden olmaktadır"

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bengül Yurdukoru, “Okul Çağındaki Çocuklarda Diş Sağlığı” konusunda açıklamalarda bulunarak, detaylı bilgiler aktardı.

Eğitimin başlaması ile okul çağındaki çocukların diş sağlığının önem kazandığına vurgu yapan Yurdukoru, okul çağındaki çocukların farklı tatlara alışmaya başladığını, ana öğünlerin arasında atıştırma tarzındaki alışkanlıkları kazandıklarını ifade etti. Tatlı, yapışkan gıdaların yenmesi ve bu gıdaları tükettikten sonra dişlerin fırçalanmamasının, diş çürüğüne neden olduğunu söyleyen Yurdukoru, “Bu dönemde ‘karma dişlenme’ de mevcut olduğundan diş sağlığı bakımı daha da önem taşımaktadır. Süt dişlerinin değişip daimi dişlerin yerlerini alması 10-12 yaşlarına dek devam eder” dedi. Süt dişlerini kalıcı dişler sürene kadar sağlıklı olarak ağızda tutmanın çok önemli olduğunu dile getiren Yurdukoru, zamanından önce çekilen süt dişleri çocuklarda konuşma, beslenme problemlerinin yanı sıra, dişlerde çapraşıklıklardan dolayı estetik problemlere de neden olduğunu söyledi.

Çocukların yapışkan yiyecekler ve çikolata gibi tatlı gıdaları yedikten sonra dişlerini fırçalamaları sağlanmalıdır

Okul çağındaki çocukların yapışkan yiyecekler ve çikolata gibi tatlı gıdalar, asitli içecek ve gıdaları almalarının kısıtlandırılması konusunda tavsiyede bulunan Yurdukoru, “Diğer bir seçenek olarak; ana öğün sonrası almaları veya bu gıdaları yedikten sonra dişlerini fırçalamaları sağlanmalıdır” dedi. Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da diş plağı ve yapışkan gıdaları uzaklaştırmak için etkili fırçalama yapmanın önemine değinen Yurdukoru, “Etkinlik; yaş, fırçalama davranışı, cinsiyet, talimatlara uyma ve denetleme, fırçalama sıklığı, fırçalama süresi ve kullanılan yardımcı temizleyici ajanlar gibi çok sayıda faktörden etkilenmektedir” dedi.

Anne, baba ve öğretmenlerin fırçalama eğitimini çocuklara vermeleri önemlidir

Ara öğünlerde cazip olan zararlı gıdalar yerine yumurta, peynir, süt, taze meyve gibi gıdaları almalarının sağlanması gerektiğine vurgu yapan Yurdukoru, okul kantinlerinde çürüğün oluşmasını artırıcı olmayan bu gıdaların satışının teşvik edilmesinin, sınıflarda bu konuda aydınlatıcı tanıtımların yer almasının, gerek anne babaların gerekse öğretmenlerin fırçalama eğitimini çocuklara vermelerinin önemli olduğunu ifade etti. “Motivasyon da fırçalama etkinliği kadar çocukların el yeteneklerindeki bireysel farklılıklar da önemlidir” diyen Yurdukoru, anne, babalar ve öğretmenlerin bu alışkanlığı çocuklara onların yanında dişlerini fırçalayarak kazandırabileceklerini sözlerine ekledi.