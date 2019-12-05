Yumurta ve kilo kaybı

Yeterli ve dengeli bir beslenme programında mutlaka yumurtaya yer verilmelidir. Yumurtanın sağlığa birçok faydasının yanında yapılan birçok araştırmada kilo kaybetmeyi de desteklediği bildirilmiştir.

Bu hafta sağlık köşemizde yumurta mercek altında.

Yumurtanın en sağlıklı yiyeceklerden biridir içerisinde zengin protein sağlıklı yağ asitleri vitamin, mineraller vardır. Ayrıca kilo vermek isteyen kişilerin mutlaka tüketmesi gereken bir besindir. Yumurta kilo vermeye yardımcıdır. Neden mi?

1. Düşük kaloriye sahip

Yumurta tok tutucu özelliği sayesinde günlük kalori alımınızı kısıtlamaya yardımcıdır. 1 büyük yumurta yaklaşık 78 kalori içeriyor, yumurtanın sarısı da beyazı da besleyicidir. 3 kaynanmış yumurta 240 kaloriden daha az kalori içeriyor. 3 yumurta yediğinizde tokluğunuzu hayal edebiliyor musunuz?

2. Tok tutucu

Yumurta içerdiği besin ögeleri ve yüksek protein sayesinde çok tok tutucudur. Yüksek protein içeren yiyecekler tokluk süresini uzatır ve iştahı baskılar, buna bağlı kalori alımını kısıtlar. Yapılan çalışmalarda aynı kaloride yumurta içeren ve içermeyen öğünler karşılaştırılmıştır. Yumurta içerikli öğün tüketen kişilerin o gün içinde daha az besin tükettiği gösterilmiştir. Yine yapılan çalışmalarda gün içinde tüketilen 1 yumurtanın gece atıştırmalıklarını %60’a yakın azalttığı bildirilmiştir.

3. Metabolizmayı hızlandırıyor

Yumurta neredeyse vücut için gerekli olan tüm aminoasitleri içermektedir. Yüksek protein içeren besinler termik etkiyi artırarak metabolizma hızını (80-100 kalori) hızlandırıyor. Yiyeceklerin termik etkisi vücudun yiyecekleri metabolize etmesi için gereken enerjidir ve proteinlerin termik etkisi karbonhidrat ve yağlardan daha fazladır. Yumurta gibi yüksek proteine sahip gıdalar daha fazla kalori yakmanıza yardımcıdır.

4. Güne yumurta ile başlayın

Özellikle kilo vermek isteyen kişiler güne mutlaka yumurta ile başlamalılar!

Yapılan birçok araştırmada yumurtalı kahvaltı ve yumurta içermeyen kahvaltı karşılaştırılmıştır. Güne yumurta ile başlayan kilolu kişilerin o gün içinde daha tok olduğu ve günü daha az kalori alarak bitirdiği ve çalışma sonunda yumurta tüketenlerin daha iyi ve daha çok kilo verdiği gösterilmiştir. Ayrıca yumurta içeren kahvaltının daha dengeli bir kan şekeri, insülin duyarlılığı ve tokluk hormonunu baskıladığı bildirilmiştir.

5. Ekonomik ve uygulaması kolay

Yumurtayı diyetinize eklemek hem ekonomik hem de kolaydır. İster haşlayın ister sütle ister sebzelerle omlet veya menemen olarak tüketin.

Yumurta her yaş grubu kişilerin beslenmesinde mutlaka yer almalıdır. Özellikle kilo vermeye çalışıyorsanız tok kalmaya ihtiyacınız vardır ve yumurta tam size göre bir besindir.