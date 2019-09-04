Yılda 500 kanser hastası tedavi görüyor

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, kanser hastalarının sayısındaki artışa işaret ederek, iki günde üç yeni vakanın derneğe başvurduğunu vurguladı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, kanser hastalarının sayısındaki artışa işaret ederek, iki günde, üç yeni vakanın derneğe başvurduğunu, yılda 500 kanser hastasının tedavi gördüğünü belirtti.

Kocaismail, yılda 500 hastanın devlet hastanesinde onkoloji bölümünde tedavi görmesinin sıkıntı yarattığını dile getirerek, hastaların devletin desteğiyle ülkedeki her hastanede tedavi görmesinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Kocaismail, “Devlet hastanesinde onkolojinin yatak kapasitesinin artırılmasıyla sorun çözülemez. Yığılmaların engellenmesiyle hata payı ortadan kalkar. Hastanın yoğun ve kalabalık ortamda tedavi alması hem hata payını artırır, hem de moral bozukluğuna yol açar” dedi.

Kanser hastalarının YDÜ Hastanesi yerine yurt dışına sevkinin durdurulması yönünde Sağlık Bakanlığı dahil tüm bakanları ziyaret ettiklerini söyleyen Kocaismail, “Kanser hastaları sevdiklerinin yanında, günübirlik hastaneye giderek gece evine döneceği tedavi şeklini tercih ederler, dünyaca ünlü hastanelere de gönderilse kanser hastası için en lüks tedavi kendi ülkesinde aldığı tedavidir. Bunu KKTC vatandaşları için de sağlayabilmeliyiz. Ziyaret ettiğimiz tüm bakanlara bunu aktardık” dedi.

Uzun zamandan sonra geçmiş hükümet döneminden başlayarak bazı kanser ilaçlarının ülkeye gecikmeli geldiğini söyleyen Kocaismail, tomografi, MRI, mamografi gibi tetkikler için önem taşıyan cihazlardaki arızaların da ivedilikle giderilmesi gerektiğini kaydetti.