Yeni yılda nasıl beslenmeliyiz?

Yeni bir yıl yeni umutlar, yeni başlangıçlar ve yeni hedefler demektir. Eminim ki birçok kişi yeni yıl da yapılacaklar listesine kilo vermek, formunu korumak daha sağlıklı beslenmek , spora başlamak gibi hedefleri sıralamışlardır. Özellikle kilo kontrolünü sağlamaya çalışan kişiler özel davetlerde, bayramlarda, yılbaşlarında yapılan yemeklere katıldıklarında beslenme programlarının dışına çıktıkları için huzursuz oluyorlardır. Yeniyılda sağlıklı beslenme alışkanlıklarınızı sürdürmek tamamen sizin elinizde. Bu özel günde hiçbir besinin yasak olmadığını bilerek, kendinizi kısıtlamadan, porsiyon kontrolünü sağlayarak sağlıklı besin seçimleri yapabilirsiniz.



İşte Size İpuçları ;



1- Güne mutlaka kahvaltı ile başlayın. 1-2 dilim kepek ekmek (tam tahıllı, çavdar veya tam buğday gibi ) , 1-2 dilim az yağlı peynir , bolca mevsim sebzeleri ve 1 bardak süt ile hazırlanmış yeterli ve dengeli klasik bir kahvaltı tabağı sizi koşuşturmalı geçecek gün için enerjik kılacaktır.

2- Ara öğünlerinizi asla atlamayın, hafif ve sizi tok tutacak besinleri tüketin. Metabolizmanızı canlı ve kan şekeri seviyenizi korumak için 2-3 saatte bir ara öğün yapmanız gerektiğini unutmayın. (meyve, süt, yoğurt, minik sandviç, sınırsız mevsim sebzeleri, 2-3 adet light bisküvi, badem, ceviz, kuru kayısı gibi besinlerara öğün için uygundur.)

3- Yılbaşı yemeğinin ağır geçeceğini düşünüyorsanız öğle yemeğinizde az yağlı sebze yemeği, salata ve yoğurtla yanında yine ince 1-2 dilim ekmek tüketimi faydalı olacaktır.

4- Gün içerisinde su tüketiminizin ortalama 8-10 bardağa ulaşmasını hedefleyin.

5- Öğün öncesinde su tüketiminizi artırarak daha az yemek yemeyi sağlayabilir , daha az kalorili beslenmeyi hedefleyebilirsiniz.

6- Yılbaşı akşamını dışarıda geçirecekseniz size önerim kesinlikle aç gitmeyi tercih etmeyin. Öncesinde mutlaka salata, yoğurt gibi veya light bisküvi ile hafif bir öğün yapmanızda fayda var. Aç olarak gittiğiniz yemeklerde gereğinden fazla yemek yemeniz ve aşırı kalori alımı kaçınılmazdır.

7- Yılbaşını ister dışarıda ister kendi evinizde kutlayın. Nereye gidersek gidelim birbirinden leziz, çeşitli mezeler, hamur işleri ve yöresel lezzetlerimiz sofralarımızı süsleyecektir. Bu yiyeceklerin de birçoğu düşük besin değeri ve kalorisi bol olan yemeklerdir.

8- Bu süreçte porsiyon kontrolünüzü ayarlamanız sizin için en sağlıklısı olacağınızı unutmayınız…

DAHA SAĞLIKLI SEÇİMLER YAPMAK İÇİN



1- İdeal tabak modelinizi oluşturun. Yeterli ve dengeli beslenme 4 besin grubuyla tamamlanır. Yılbaşı yemeğinizde 4 besin grubunun bulunmasına özen gösterin tabağınızda süt grubu, et tahıl ve sebze grubunun bulunmasına dikkat edin. (yoğurt, pilav,et, salata gibi ) tüm bu saydıklarımızı aşırı tüketiminden kaçının ideal miktarlarında tüketin.

2- Meze seçimleriniz olacaksa bunları 1 tatlı kaşığı dolusu olarak sınırlandırın.

3- Ana yemek tercihinizi etten yana kullanacaksanız, fırında, buğulama veya ızgara olarak hazırlanmış derisiz ve yağsız hindi eti, et, tavuk, balık tercih edelim. Yanında sebzelerle tabağımızı zenginleştirelim .

4- Pilavlar,börekler, makarnalar, dolmalar ve ekmekler bu besinlerin hepsi karbonhidrat lardan zengin olan besinlerdir. 1 dilim ekmek veya 2 yemek kaşığı dolusu pilav veya 1 ince dilim börekle karbonhidrat grubunuzu tamamlayabilirsiniz.

5- Yemeklerinizi yavaş yavaş iyice çiğneyerek tüketin böylelikle sindirim güçlüğü yaşamazsınız.

6- Gecenin sonunda tatlı ziyafeti çekmek isterseniz. Şerbetli, hamur işleri veya kremalı pastalar yerine meyve, meyveli tatlılardan veya sütlü tatlıları tercih edin.

ALKOL

1- Alkol tüketecekseniz aç karnınıza tüketmeyin çabuk kana karışacak ve ilerleyen dakikalarda kan şekeri düşüklüğü yaratarak yemeisteğinizi artıracaktır. Bu yüzden alkol tüketecekseniz yemeklerle beraber tüketmeye özen gösterin

2- Alkol aldığınız zaman yanında veya sonrasındabol sıvı tüketmeye dikkatedin ( su, bitki çayı, meyve çayı gibi ). Alkolü vucuttan atmanın en iyi yolu ter ve idrardır.

3- Vücudumuz alkolü yağ olarak depolayacaktır. Alkollü içkilerin kalorileri de fazladır.

4- Kırmızı şarap içkilerin en masumu . Uygun miktarlarda tüketildiği sürece antioksidan özelliği ve kalori açısından sağlık için faydaları söz konusudur.



ERTESİ GÜN

Güzel geçen bir gecenin ardına, yepyeni bir yılın sabahına uyanıldığında tek yakınma , genelde aşırı besin tüketimine bağlı sindirim güçlüğü yaşanmış olmasıdır. Geceleyin yenilen ağır-yağlı yemekler ve alkol tüketimi, vücutta metabolize olmuş ve bize sindirim güçlüğüne bağlı sıkıntılar yaratmaya başlamıştır , peki yeni yılın ilk gününde nasıl beslenmeliyiz?

1- Potasyumdan zengin beslenin ! Potasyum lenf dolaşımını düzene sokan bir mineraldir, Özellikle yılbaşı gecesi alkol tüketilmişse , bol sebze ve meyve tüketerek alkolün yaratacağı ödemi engellemiş olursunuz…

2- Ana öğünlerinizde sebze yemeklerini ve salata tüketmeyi tercih edin.

3- Yeni yılın ilk gününde bol bol sıvı tüketin, tercihleriniz mineralli sular ve bitki çayları olabilir özellikle yeşil, çay, ekinezya ve rezenenin rahatlatıcı özelliği vardır .

4- C vitamini içeren yiyecekleri kahvaltınıza ekleyin, maydanoz, yeşil biber, domates, taze sıkılmış portakal veya mandalin suları gibi C vitamini kaynaklarını tüketerek yorgunluk hissinizi giderin…

5- Öğünlerinizi küçük porsiyonlar halinde tüketin ve uzun süreli aç kalmayın.

6- Glisemik indeksi yüksek karbonhidratlardan uzak durun. Pirinç, beyaz makarna, beyaz ekmek, reçel, şeker, bal yerine posadan zengin yulaf, çavdar, esmer pirinç, kepekli makarnayı tercih edin.

7- Hareketli bir yaşam tarzı mevcut ödemi çözer ve vücuttan uzaklaştırır. En kolay ve en pratiği yürüyüş hergün en az 40-60 dk yürüyün.

8- Yeni yılın gelişiyle sizde beslenmenizde değişiklikler yapıp daha sağlıklı beslenin.

9- Yeni yılın ilk gününde az az ve sık sık beslenin .

10- Güne 1-2 bardak ılık su içerek başlayın , ardına kaliteli bir kahvaltı tüketin.

11- Öğle ve akşam yemeklerinizde eğeryılbaşı gecesi aşırı tükettiğinizi düşünüyorsanız az yağla pişirilen etsiz veya haşlama sebze yemeklerine yer verin.

12- Meyve ve taze mevsim sebzelerini ara öğünlerinizde tüketebilirsiniz.

13- Metabolizmayı hızlandırmak ve vücuttan toksinlerin atımını sağlamak için mümkünse açık havada 40-45 dakika tempolu yürüyüş yapın.

14- Günde 1,5-2 lt yakın su tüketin.

Yeni bir yıl yeni başlangıçların habercisidir. Yeni yılda yaşam kalitenizi artıracak, alışkanlıklar kazanın… Bunlar için en iyi yöntemin sağlıklı beslenme ve sağlıklı düşünmekten geçtiğini aklınızdan çıkarmayınız…

