Yeni vaka yok, 12 taburcu var

Sağlık Bakanı Pilli, bugün yapılan testlerde pozitif sonuç çıkmadığına işaret ederek, tedavisi tamamlanan 12 hastanın ise bugün taburcu edildiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli bugün 164 test yapıldığını ve pozitif sonuç olmadığını açıkladı. Pilli bugün Covid-19 ile ilgili değerlendirmesinde, bugun yapılanla birlikte toplam 4 bin 212 test yapıldığını belirtti. Yazılı yaptığı açıklamasında bugün yapılan testlerde pozitif sonuç çıkmadığına işaret eden Pilli, tedavisi tamamlanan 12 hastanın bugün taburcu edildiğini kaydetti. Pilli, toplam pozitif vaka sayısının 99, tedavisi devam eden vaka sayısının 39 olduğunu belirtti. İyileşip taburcu edilen toplam hasta sayısının 57 olduğunu kaydeden Pilli,

Yoğun bakımdaki hasta sayısınin 1 olduğunu vurguladı. Pilli ülkede bugüne kadar ölen toplam hasta sayısının 3 olduğunu belirtti.