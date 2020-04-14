Yeni semptomlar ortaya çıktı

Corona virüs vakaların üçte birinde beyin ve sinir sistemi hasarına neden oluyor

Çin’de yapılan yeni bir araştırmaya göre yeni tip corona virüs (Covid-19) ağır hastaların yaklaşık yarısında, tüm vakaların ise üçte birinde beyin ve sinir sisteminde hasara neden oluyor. Buradan yola çıkan uzmanlar, salgın esnasında tökezleme, konuşma bozukluğu ya da nöbet geçirme belirtileri gösteren hastalarda Covid-19 testlerinin de yapılması gerektiğini belirtti.

Çin’in Wuhan kentinde bulunan Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden araştırmacılar, yeni tip corona virüsün ağır hastaların yaklaşık yarısında, tüm vakaların ise üçte birinde beyin ve sinir sistemine zarar verdiğini ortaya koydu. Bu kapsamda, Covid-19 tökezleme, konuşma bozukluğu ve nöbet geçirme gibi semptomların nedeni olduğu belirtildi.

JAMA Neurology Journal’de yayımlanan araştırmada, Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden nörolog Bo Hu ve meslektaşları, ocak ayı ortasından şubat ortasına kadar, salgının ortaya çıktığı Wuhan’da 214 Covid-19 hastasını inceledi.Hastaların tümü üniversiteye bağlı Union Hastanesi'ndeki özel bakım merkezlerinde tedavi edildi.

NÖROLOJİK SEMPTOMLAR 3 KATEGORİYE AYRILDI

Uzmanlar görülen nörolojik semptomları üç kategoriye ayırdı; bunlardan birincisi baş dönmesi, baş ağrısı, bilinç bozukluğu, akut serebrovasküler hastalık, atak ve nöbet dahil olmak üzere merkezi sinir sistemiyle ilişkili belirtiler olarak tanımlandı.

Diğer kategoriler ise periferik sinir sistemi belirtileri (tat bozukluğu, koku bozukluğu, görme bozukluğu ve sinir ağrısı) ile iskelet kası yaralanması olarak ikiye ayrıldı.

HASTALARINDA YÜZDE 36,4'ÜNDE GÖRÜLDÜ

Araştırmacılar, “Toplamda 78 hastanın (yüzde 36,4) nörolojik belirtileri vardı” ifadelerini kullanarak şiddetli enfeksiyonlarda nörolojik belirtilerin artış gösterdiğini söyleyerek şu açıklamayı yaptı:

"NÖROLOJİK SEMPTOMLARDA COVİD-19'DAN ŞÜPHELENİLMELİ"

“Daha ciddi enfeksiyonu olan hastalarda akut serebrovasküler hastalıklar (5'te 1), bilinç bozukluğu (13'te 3) ve iskelet kası yaralanması (17'de 6) gibi nörolojik belirtiler görüldü. Doktorlar, Covid-19 salgını döneminde, nörolojik belirtileri olan hastaları değerlendiririken, ayırıcı tanı olarak yeni tip corona virüs enfeksiyonundan şüphelenmelidir."

Araştırmacılar, böylelikle sağlık uzmanlarının gecikmiş tanı veya yanlış tanıdan kaçınarak Covid-10 hastalarının tedavi edileceğini ve hastalığın daha fazla yayılmasını engelleyeceklerini ifade etti.

"ARAŞTIRMA YETERİNCE VERİ SAĞLAMIYOR"

Öte yandan, İngiltere’deki Reading Üniversitesi'nden Virolog Ian Jones, “Covid-19 hastalarının bir alt kümesinde nörolojik komplikasyonların bulunması kayda değer, ancak araştırmada açıklanan hastaların neredeyse yarısının farklı sağlık sorunları da bulunuyor” diyerek Çin’de yapılan araştırmanın yeterli veri sağlamadığını söyledi.