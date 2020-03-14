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"Yeni koronavirüs vakası yok"

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"Yeni koronavirüs vakası yok"

Sağlık Bakanlığı, saat 17.00 itibarıyla ülkede açıklanan 5 pozitif vaka dışında yeni bir koronavirüs hastası veya bu hastalık şüphesiyle hastanelere başvuran bir hasta olmadığını açıkladı.

Bakanlık basın bürosundan yapılan açıklamada, "Bugün korona virüs şüphesi ile herhangi bir başvuru bulunmayıp, tedavileri devam eden 5 vakanın genel sağlık durumları ıyidir ve tedavileri devam etmektedir.  Bu süreçte şu ana kadar olduğu gibi tüm gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmaya devam edecektir" denildi.

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