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Yemek yedikten sonra maden suyu içerek hata mı yapıyoruz?

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Yemekten sonra midemizi rahatlatmak için içtiğimiz maden suları gerçekten yararlı mı yoksa midemize zarar mı veriyor? İşte gıda mühendilerinden ciddi açıklamalar.

Yemek yedikten sonra maden suyu içerek hata mı yapıyoruz?
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Herkesin aklına takılan bir soru var: Maden suyu midemizi tembelleştiriyor mu? Evet, az da olsa tembelleştirdiğini onaylıyor gıda mühendisleri.
Yemek sonrası maden suyu içmek midenin asit yapısını etkiliyor. Yemek yedikten sonra mide, sindirim yapabilmek için gerekli asidi safra kesesi ve diğer organlardan sağlar. Yemek sonrası içilen maden suyu ise mideyi doğrudan asitli bir yapıya çevirir. Bu durumda asit üretmek durumunda kalmayan mide, buna alışır ve zamanla tembelleşir. Bu da yemeğin çok daha geç sindirilmesine neden olur. Ancak bu bahsettiğimiz tembellik ciddi bir derecede değildir.

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Maden suyu asidi zararlı mı?

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Asitli bir yapıya sahip olan maden suyu diğer asitli içeceklere göre daha az zararlıdır. Bunun nedeni ise maden suyuna asitlik veren maddedir. Örneğin kolanın asit yapısını oluşturan şey fosforik asittir. Bu asidin etkisi bu maddenin parçalanmasına kadar devam eder. Ancak maden suyundaki asit suya karbondioksit gazının eklenmesinden dolayı oluşur. Maden suyundaki asir kısa zamanda etkisini bitirir. Mide sorununuz yok ise gönül rahatlığıyla içebilirsiniz.

Maden suyu mideyi genişletir mi?

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Maden suyu ilk içildiğinde gazların açığa çıkmasıyla kısa bir süre midede genişleme yaratır ancak gaz çıkarılmasıyla bu genişleme de ortadan kalkar. Kalıcı bir etkisi söz konusu değildir.

Maden suyu hakkında tavsiyeler

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Değerli minerallere sahip olan maden suyunu günde 1,2 şişe içebilirsiniz. Böylelikle günlük mineral ihtiyacınızın bir kısmını buradan karşılayabilirsiniz.

Yemekten kalkar kalmaz içmemelisiniz. En az 25 dakika geçmesini bekleyin, daha faydalı olacaktır.

Tansiyon hastalarının doğru ve dikkatli tüketmeleri gerekmektedir çünkü maden suyunda sodyum içeriği yüksektir.

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