Yemeden Önce Sizi Düşündürecek Muzun 10 Zararı

Muz harika bir aperatif yiyecek, tek bir porsiyonuyla bile bir öğün geçiştirebiliyoruz çoğu zaman. Ancak muz, vücudumuz için zararlı olabilir. Özellikle kalp ve bel çevresi için risk oluşturan muz hakkındaki 10 bilgiyi okuduktan sonra bir daha muz yiyemeyeceksiniz!

1. Diyet bir yiyecek değil



Muzların besin değeri oldukça yüksek, ancak diyete uygun yiyecekler değiller. Ortalama bir muz, yaklaşık 100 kalori, diğer meyvelere bakıldığında bu sayının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Ayrıca içerdiği karbonhidrat miktarının fazla ve lif miktarının az olması nedeniyle 1 porsiyon muz 3 porsiyon elmaya denk geliyor. Bir muz iyi bir atıştırmalık olabilir, ancak kalori hesabı yaptığımızda muzdan daha iyi ve sağlıklı atıştırmalıklar olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda uzmanlar, diyabet hastalarının muzdan kaçınmasını öneriyor.

2. Migren



Uzmanlar “tiramin”in çoğu zaman insan sağlığı için zararlı bir madde olduğunu belirtiyor ve tiraminin migren ağrısını tetiklediğini söylüyorlar. Muz, kabuğunda ve lifinde çok fazla tiramin barındırdığı için, migren ağrılarından muzdarip olanlar özellikle muzu soyarken liflerin tamamını soymaya dikkat etmeliler. Aynı zamanda muz kabuğu birçok ülkede atıştırmalıkların içeriğinde yer aldığı için, bunları tüketmeden önce dikkatli olmakta fayda var.

3. Çok fazla potasyum



Muz, az miktarda yerseniz kalbiniz için iyidir. Ancak çok fazla muz tüketiyorsanız, vücudunuz hiperkalemi geliştirebilir. Bu da kanda çok fazla potasyum olduğu anlamına geliyor. Hiperkalemi düzensiz kalp atışı, kas güçsüzlüğü ve geçici felce yol açabilir. Yüksek potasyum kan düzeyi ile gelen böbrek hastalıkları gibi diğer hastalıklara sahipseniz veya potasyum takviyeleri alıyorsanız, risk altında olabilirsiniz.

4. İyi bir kahvaltı değil



Birçoğumuz evden çıkmadan önce kahvaltı yapmaya vaktimiz olmadığında, bir muz yiyip öğünü geçiştiririz. Ancak bu sandığınız kadar masum değil! Sabah muzundan sonra uykulu hissediyorsanız, triptofanın etkilerini hissediyorsunuz demektir. Triptofan zihinsel süreçleri ve reaksiyon süresini yavaşlatır. Magnezyumdan gelen kas rahatlamasıyla bunu birleştirdiğinizde; alın size harika bir uyku!

5. Dişler



Muz dişler için çok sağlıklı olabilir. İçeriğindeki kalsiyum ve D vitamini, kemiklerin güçlenmesini sağlar. Ancak muzun içindeki nişasta ve şeker, uzun süre dişlerin üzerinde kalırsa bu dişler için zararlıdır. Çok muz yemek, ağzınızdaki pH seviyesini geçici olarak değiştirebilir ve bu da emayeyi aşındırır. Size tavsiyemiz muz yedikten sonra dişlerinizi fırçalamanız.

6. Sinir hasarı



Çok fazla muz yerseniz ve çok miktarda B6 vitamini alıyorsanız sinirlerinize zarar verebilirsiniz. Ama fazla endişelenmeye gerek yok, bu seviyeye ulaşmak için 500 miligramdan fazla B6 almanız gerekiyor.

7. Alerji



İnsanlar muzlara alerjik olabilirler. Eğer ragweed alerjiniz varsa, muhtemelen muzlara alerjiniz vardır. Aynı zamanda muzlar doğal latekse çok benzer proteinler içerir. Latekslere karşı duyarlıysanız, muzlara da duyarlı olabilirsiniz.

8. Karın ağrısı



Bir muz yediniz ve karnınız mı ağrıdı? Bunun birkaç nedeni olabilir. Muzlarınızın olgun olduğundan emin olun. Olgunlaşmamış muzlar çok fazla nişasta içerirler ve vücudunuz o kadar çok nişastayı sindirmek için çok fazla çalışmak zorundadır. Bu aynı zamanda kabızlığa neden olur.

9. Bebekler için iyi olmayabilir



Bebeklere muz vermek için en uygun zaman 6. aydan sonrasıdır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken meyveyi mevsiminde vermek. Aynı zamanda muzun kabızlık yaptığını ve potansiyel bir alerjen olduğu akıldan çıkarılmamalı ve çok sık yedirilmemelidir.

10. Gaz



Muzlar, gaz oluşturabilen çözünür lif ve fruktoz içerirler. Eğer lif alımını aniden artırırsanız veya çok miktarda tüketirseniz, kalın bağırsağınızın lifleri parçalaması çok fazla çaba gerektirir ve bu da gaza neden olabilir. Benzer şekilde, fruktoz da fazla miktarlarda alındığında, vücudunuzun sindirmesi çok güçtür.