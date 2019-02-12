Yeme Bozukluğu: Anoreksiya Nervoza

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Uzman Psikoloğu Tuğçe Denizgil, daha fazla ergenlik dönemin de sık görülen Anoreksiya Nervoza Hastalığı hakkında bilgi verdi. Anoreksiya Nervoza Hastalığı’nın kişinin vücut algısının bozulması ile kendisini kilolu hissetmesi durumu olduğunu, özellikle ergenlik döneminde kişilerin yaptığı diyet sonrası ve stresle birlikte görülmeye başlanan en ölümcül psikiyatrik hastalık olduğunu ifade etti

Yeme bozukluğu olan Anoreksiya Nervoza hastalığı hakkında bilgiler veren Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil hastalığın, kişinin vücut algısının bozulması ve bunun akabinde kendini kilolu sanma durumu olduğunu belirtti. Bu psikolojik hastalığa yakalanan kişilerin beslenmeyi kabul etmeyip aşırı kilo kaybına uğradığını söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, Anoreksiya Nervoza’nın kişilerin kilo vermeye kendi iradesi ile başlayıp daha sonra bunu ısrarla sürdürmesi durumu olduğunu belirtti. Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil şöyle devam etti: “Bir kişiye Anoreksiya Nervoza tanısı konması için kişinin normal ölçülerdeki kilosunu devam ettirmeyi kabul etmemesi, yaptığı diyetin ardından kendi kendini kusturması, yoğun egzersiz ve spor yapması, laksatif olarak adlandırılan müsli yiyecekler ve idrar sökücüler kullanarak kilo vermeye çalışması, kişinin beden ağırlığı normalden düşük olmasına rağmen kilo alımından son derece korkması ve bu korku yüzünden kilo kaybını artırması, kadınlarda görülen adet yoksunluğu veya kesilmesi gibi durumlar yaşaması gerekmektedir.”

Anoreksiya Nervoza’nın Başlangıç Yaşı 17

Şiddetli kilo kaybı yaşayan kişilerin yaşadıkları sağlık sorunlarını kabul etmeyip inkar etme eğiliminde bulunduklarını söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, kişilerde Anoreksiya Nervoza hastalığının ortaya çıkış dönemlerinin genellikle ilk veya orta ergenlik dönemi olup, yapılan diyet döneminin hemen arkasından veya yoğun bir stres dönemi sonrasında görülmeye başlandığını belirtti. Anoreksiya Nervoza’nın başlangıç yaşının on yedi olarak kabul edildiğini söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, kırk yaş sonrasındaki kişilerde Anoreksiya Nervoza hastalığının görülmediğini belirtti.



Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil: “Hastalığa Neden Olan En Önemli Etken Toplum Tarafından Dış Görünüşe Verilen Önem.”

Anoreksiya Nervoza hastalığının ortaya çıkışındaki en önemli etken ve faktörün toplumun dış görünüşe verdiği önemden kaynaklandığını söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, diğer önemli sebebin ise ergenlikte görülen bağımsız olma ve sosyalleşme arzusundan kaynaklı aileden uzaklaşma ve buna bağlı olarak kişinin kendi bedeni ile aşırı ilgilenmeye başlaması olduğunu belirtti.



Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil: “Tüm Psikiyatri Hastalıkları Arasında En Ölümcül Olan Anoreksiya Nervoza.”

Anoreksiya Nervoza hastalığının tedavisinde bireyin hastalığını kabullenmediğini ve yardım kabul etmediğini söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, kişilerin hastalığı kabullenmemesi ile birlikte hastalığın tedavisinde geç kalınabileceğini belirtti. Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil şöyle devam etti: “Anoreksiya Nervoza, tüm psikiyatri hastalıkları arasında en ölümcül olanıdır. Sabırlı ve düzenli tedavi sonrasında sağlığına kavuşan hastalar mevcuttur. Tedavi sağlıklı kiloya ulaşmayı, daha iyi hissetmeyi ve sağlıklı yeme alışkanlıkları edinilmesini sağlar. Anoreksiya hem fiziksel hem de duygusal bir problem olduğu için hastalar, doktor, diyetisyen ve bir ruhsal sağlık danışmanı tarafından uygulanan tedaviye daha olumlu cevap verir. Anoreksiya Nervoza’ya genellikle kaygı bozukluğu, panik bozukluk, takıntı zorlantı bozukluğu gibi diğer psikiyatrik hastalıklar da eşlik etmektedir. Dolayısıyla hastaların hem kaygı hem de takıntı gibi diğer var olabilecek psikiyatrik bozukluklarını da tedavi etmek gerekecektir.”

Anoreksiya Nervoza Mutlaka Bir Sağlık Merkezinde Tedavi Edilmeli

Kişilerin kiloları aşırı düşük ise mutlaka bir sağlık merkezinde tedavi görmesi gerektiğini söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, Anoreksiya Nervoza hastalığının tedavi sürecinin uzun olduğunu belirtti. Tedavi süresince eski kötü alışkanlıklara geri dönüşün ve gerilemelerin olabileceğini söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, bu hastalığa yakalanan kişilerin sorunu kendi başına çözmeye çalışmaması ve mutlaka uzman bir psikologdan yardım alması gerektiğini belirtti. Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil şöyle devam etti: “Eğer çocuğunuzda anoreksiya olduğunu düşünüyorsanız onunla konuşun. Endişe duyduğunuzu anlatın. Umurunuzda olduğunu anlamasını sağlayın. Kendiniz ve çocuğunuz için bir doktor veya danışmandan randevu alın.”