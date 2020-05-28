YDÜ’den gebelik takibinde son teknolojik cihaz

Anne karnındaki bebeğin en ince ayrıntılarına kadar görüntülenip, sağlık problemlerinin teşhisine ve gerekli durumlarda erken müdahale edilmesine imkan sağlayan Ge Voluson e8 ayrıntılı ultrason sistemi YDÜ Hastanesi’nde

Anne Karnındaki Bebeğin En İnce Ayrıntılarına Kadar Görüntülenip, Sağlık Problemlerinin Teşhisine ve Gerekli Durumlarda Erken Müdahale Edilmesine İmkan Sağlayan GE Voluson E8 Ayrıntılı Ultrason Sistemi Artık Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde. İlerleyen Teknolojinin Sağladığı İnovatif Çözümleri Ülke İnsanı ile Buluşturmayı İlke Edinmiş Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Anne Bebek Sağlığına Verdiği Önemle Teknolojik Cihaz Parkuruna, Bebeğin Anatomik Yapısına En Yakın Görüntüleri Veren GE Voluson E8 Ayrıntılı Ultrason Sistemini Ekledi.

Anne baba adayları için son derece heyecanlı bir bekleyiş olarak nitelendirilen hamilelik süreci, aynı zamanda anne bebek sağlığının da yakından takip edilmesini gerektiren bir dönemdir. Takip sürecinde kadın doğum uzmanlarına yardımcı olan en önemli enstrümanlardan biri ise görüntüleme sistemleridir.

Genellikle gebeliğin 6. haftasından itibaren başlayan muayene sırasında ultrasonla görüntüleme işlemi, tüm gebelik süreci boyunca devam etmekte, bebeğin gelişimi ve sıra dışı gelişmelerin tespiti konusunda uzmanlara ışık tutmaktadır. Gebeliğin 19. ve 23. haftaları arasında 4D ultrason sistemleri ile gerçekleştirilen uygulamalardan farklı olarak, üstün teknolojisi sayesinde çok daha ayrıntılı görüntüleme imkanı sağlayan Voluson E8 sayesinde, bebekte olabilecek anomalilikler daha net tespit edilebilmekte ya da bebeğin sağlığından emin olunmaktır.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin bünyesine kattığı Voluson E8’in özellikleri, kullanım alanları ve verimliliği hakkında açıklamalarda bulunan Başhekim Prof. Dr. Müfit C. Yenen, gelişmiş uygulama özellikleri ve üstün görüntü kalitesi ile gebelik süreci boyunca anne bebek sağlığının artık daha yakından takip edilebildiğini söyledi. “Özellikle riskli gebeliklerde, sistemin son derece ayrıntılı ve berrak görüntü kalitesi verme özelliği sayesinde, problemler daha doğru tespit edilebilir hale gelmiştir.” diyen Prof. Dr. Müfit C. Yenen, anne ve bebek sağlığını tehlikeye atabilecek beklenmeyen gelişmeler karşısında erken müdahale imkanının da elde edilebileceğini belirtti.

Günümüzdeki teknolojik ilerlemelerin tıbbi görüntüleme sistemlerinden elde edilen verileri de daha güvenilir hale getirdiğini ifade eden Prof. Dr. Müfit C. Yenen, “Voluson E8 olağanüstü görüş, üstün detaylandırma ve görüntü berraklığı sayesinde doğru ve çok yönlü tanı imkanı sağlamaktadır. Böylece anne ve bebek sağlığı hastanemizde artık daha da güven altına alınmıştır.” dedi.

Voluson E8’in sağladığı avantajlardan bahseden Prof. Dr. Müfit C. Yenen, “E8 teknolojisinin en ince ve en küçük damar yapılarında dahi sağladığı hızlı ve kolay görüntüleme imkanı sayesinde, damarların yapısı kolayca anlaşılabilir hale gelmiş ve teşhis koymak kolaylaşmıştır. Hatta damarlar içerisindeki kan akımı bile görüntülenebilir hale gelmiştir. Anne karnında gelişim süreci devam eden bebeğin anatomik yapısındaki şekiller, cihazın gelişmiş hacimli kontrast özelliği sayesinde kolayca görüntülenebilmektedir. Bebeğin sağlığı ile ilgili önemli göstergeler olarak kabul edilen boy, kilo, baş çevresi ve ense kalınlığı gibi kritik ölçümler cihaz tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Böylece manuel olarak yapılmış ölçümlerde yaşanan hata payı artık ortadan kalkmıştır. Bebeğin iç yapılarının görüntülenmesini de mümkün kılan sistemin teknolojik üstünlüğü sayesinde, elde edilen görüntülerde olağanüstü anatomik gerçekçilik sağlanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Çok üstün görüntüleme özelliklerine sahip Voluson E8’in, yenilikçi yönetim anlayışı ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin teknolojik cihaz parkuruna dahil edildiğini ifade eden Prof. Dr. Müfit C. Yenen, cihazın gebelik takibi dışında yumurtalık tümörü ve kanserlerinin ayrıntılı görüntülenmesinde de kullanıldığını belirtti.