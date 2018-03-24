YDÜ’den bir ilk daha

YDÜ Hastanesi’nde 48 yaşındaki hastanın burnu ve beyni arasına yerleşen 7 cm’lik tümör, navigasyon cihazının kullanıldığı operasyonla çıkarıldı. Ek tedavi desteğine gerek kalmayan hasta, bir hafta içinde taburcu edildi

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yine bir ilke imza atıldı.

Adada ilk ve tek olma özelliği taşıyan kafa tabanı tümörü ameliyatı, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Erişir önderliğinde, KBB doktorları, anestezi uzmanları ve ameliyathane hemşireleri ile teknisyenlerinden oluşan 9 kişilik deneyimli ekip tarafından ileri teknoloji kullanımı ile başarıyla gerçekleştirildi.

Operasyon sonrası herhangi bir ek tedavi desteğine gerek kalmayan 48 yaşındaki hasta, bir hafta içinde taburcu edildi.

Çok şiddetli baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetiyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Polikliniği’ne başvuran Zihniye Tınastepe, MR ve Tomografi tetkiklerinin ardından burun sırtı arkasındaki sinüsten başlayarak, kafa tabanı sinüsüne kadar uzanan ve kısmen de beyine doğru kemik erezyonu saptanan kafa tabanı tümörü teşhisi ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyata alındı.

Burnun arka kısmından başlayıp beyin sapına kadar uzanan ve geniş bir alana yayılan tümör, ileri teknoloji navigasyon cihazı desteği ile hiçbir kesi yapılmaksızın, burun içerisinden girilmek suretiyle 3 saat süren operasyonla çıkarıldı. Kanama gelişmesinin önüne geçmek için hastanın tansiyonunun düşürülerek kontrol altına alındığını ifade eden Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Erişir, operasyon sırasında ve sonrasında yok denecek kadar az bir kanama gerçekleştiğini belirtti.

Yüksek Risk Taşıyan Kafa Tabanı Tümörü Ameliyatı Deneyimli Hekim Kadrosu ve İleri Teknoloji Kullanımı ile Başarıyla Gerçekleştirildi

7 cm’lik tümörün ulaşılması çok güç bir lokasyonda bulunması ve operasyonun hastanın beyin fonksiyonlarına zarar gelebilecek nitelikte riskler taşıması açısından zor olarak nitelendirilen ve uzmanlık ile teknoloji kullanımı gerektiren ameliyat, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi tarafından başarı ile gerçekleştirildi.

Tümörün beyin sapına kadar yayılmasına bağlı olarak operasyon sırasında gelişebilecek riskler hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ferhat Erişir, bu risklerin hastanın görme fonksiyonlarında körlüğe kadar uzanan görme bozuklukları, tümörün çıkarılması sırasında beyin zarının yırtılması sonucu boyun omurilik sıvısının burundan gelmesine bağlı sıvı kaçağı ve tüm beyin fonksiyonlarında hasar oluşumu olarak görülebileceğini, ancak kullanılan ileri teknoloji ile hekim deneyimi sayesinde hastada hiçbir sekel kalmadan bu kritik operasyonun gerçekleştirildiğini ifade etti.

Prof. Dr. Ferhat Erişir, iyi huylu bir tümörü işaret eden patoloji sonucu ile hastanın herhangi bir ek tedaviye gerek kalmaksızın, ameliyat sonrası 1 gecelik yoğun bakım izlemi ve 1 haftalık yataklı servis takibinin ardından sağlıkla taburcu edildiğini sözlerine ekledi.

Kafa tabanı tümörleri ile ilgili bilgiler de veren Prof. Dr. Ferhat Erişir, her yaşta görülebilen ve yavaş ilerlediği için erken evrelerinde pek belirti göstermeyen bu tümörlerin, genellikle iyi huylu yapıya sahip olmasına rağmen teşhis edilemeyip müdahalede bulunulmamasının, ölüme sebebiyet verebileceğini söyledi. Prof. Dr. Ferhat Erişir, özellikle yüzde şiddetli ağrı, çift veya bulanık görme, işitme kaybı veya kulakta çınlama, burunda tıkanıklık veya akıntı, yürüme sırasında dengesizlik gibi belirtilerde, hastaların mutlaka bir kulak burun boğaz baş ve boyun cerrahisi uzmanına başvurması gerektiğini belirtti.