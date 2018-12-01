YDÜ’de kalp nakli artık mümkün

YDÜ, ülkede bir ilke daha imza attı. YDÜ Hastanesi, kalp hastaları için kalp nakli gerçekleştirmek üzere ruhsatlandırıldı. Böylece Türkiye dahil, hiçbir ülkede kalp nakli şansı olmayan insanımız, artık kendi ülkesinde kalp nakli olabilecek

Ülkede ilklere imza atarak çığır açan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, ileri derecedeki kalp hastalarına da umut oldu. YDÜ Hastanesi ülkemizdeki ileri kalp yetmezliği hastaları için kalp nakli gerçekleştirmek üzere ruhsatlandırıldı. Böylece Türkiye dahil, hiçbir ülkede kalp nakli şansı olmayan insanımız, artık kendi ülkesinde kalp nakli olabilecek.

Uluslararası Standartların Tümüne Sahip Tek Kalp Nakil Merkezi

Yakın Doğu Üniversitesi’nde dün gerçekleştirilen basın toplantısında, insan hücre, doku ve organ nakli ile ilgili kuralları düzenleyen yasa uyarınca ruhsatlandırılan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde, uluslararası standartların tümüne uygun olarak hazırlanan Kalp Nakil Merkezi’nin kurulduğu açıklandı.

Bugüne kadar Türkiye’de çok sayıda kalp nakli gerçekleştiren, daha sonra hizmet vermek üzere ülkesine dönen Kıbrıslı kalp damar cerrahı, aynı zamanda Kalp Nakil Merkezi Sorumlu Hekimi Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu’nun nakillerle ilgili uzmanlığının Türkiye Kalp ve Akciğer Nakli Bilim Kurulu tarafından da onaylı olduğu bildirildi.

Bir yıl kadar önce Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde oluşturulan İleri Kalp Yetmezliği Merkezi’nin ardından hayata geçirilen Kalp Nakil Merkezi’nde, ileri kalp yetmezliği hastalarının, uygun donör bulunması halinde kalp nakilleri gerçekleştirilebilecek.

ERKMEN: “HİÇBİR ÜLKEDE KALP NAKLİ OLMA ŞANSI BULUNMAYAN İNSANIMIZ, BUNDAN BÖYLE BU OLANAĞA, YDÜ’DE SAHİPTİR”

Basın toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başhekim Uzm. Dr. Sevim Erkmen, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin, hizmete girdiği 20 Temmuz 2010 tarihinden itibaren, nitelikli sağlık hizmetlerini, hiçbir ödün vermeksizin, uluslararası standartlarda, multidisipliner bir yaklaşım anlayışı ile sunmaya devam ettiğini söyledi.

“Basın toplantısını, Türkiye Cumhuriyeti dahil hiçbir ülkede kalp nakli olma şansı bulunmayan KKTC vatandaşı ülke insanımızın, bundan böyle bu olanağa, Hastanemizdeki Kalp Nakil Merkezi’nde sahip olduğunu sizlerle paylaşmak için düzenlemiş bulunuyoruz.” diyen Uzm. Dr. Sevim Erkmen, kalp nakli ruhsatının yeni alınmış olunmasına rağmen, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin çok uzun süredir organ nakillerine hazır bir hastane olduğunu söyledi.

PROF. DR. HAMZA DUYGU; “NAKİL İŞLEMLERİ HEKİM DENEYİMİ VE TEKNİK ALT YAPISI GÜÇLÜ MERKEZLERDE GERÇEKLEŞMELİDİR.”

Başhekim Uzm. Dr. Sevim Erkmen’in ardından söz alan Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, kalple ilgili birçok hastalığın ortak son noktası ve çok büyük öneme sahip klinik bir sendrom olarak tanımlanabilen kalp yetersizliğinin, birçok kanser türünden daha ölümcül bir hastalık olduğunu söyledi. Tanı konduktan sonra 5 yıl içerisinde hastaların yarısının, son aşamadaki hastalarda ise 1 yıl içerisinde 4’te 3’ünün kaybedildiği kaydeden Prof. Dr. Hamza Duygu, hastalara bu aşamaya gelmeden önce müdahale edilmesi gerektiğini ifade etti. Tanının ardından uygulanan yaşam tarzı değişikliği ve ilaç tedavisi gibi yöntemlerle hastalığın ilerleyişinin durdurulabildiğini belirten Prof. Dr. Hamza Duygu, dirençli kalp yetersizliği bulunan hastaların hastane ortamında yaşamaya zorunlu kaldığı, bu noktada ise sığınılabilecek son limanın kalp nakli olduğunu söyledi.

Nakil işleminden sonra organın vücudu reddetmemesi için birtakım güçlü ilaç tedavilerine başlanması ve hastanın enfeksiyondan korunması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Hamza Duygu, bunun için nakil işlemlerinin hekim deneyimi ve teknik alt yapısı güçlü merkezlerde gerçekleşmesinin önem taşıdığını, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin ise bu tür hastaların tanı ve tedavisi ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden, bunu yapabilecek güçte bir hastane olduğunu söyledi.

PROF. DR. İLHAN SANİSOĞLU; “ARTIK, BUGÜNE KADAR YASAL ALT YAPISININ HAZIR OLMAMASI SEBEBİYLE DOKUNULAMAYAN GRUP OLAN KALP NAKİL HASTALARINA HİZMET VERMEYE HAZIRIZ.”

Hizmete girdiği tarihten bu yana teknik alt yapısı ve cerrahi ekip deneyimi sayesinde her türlü güçlükte açık kalp ameliyatının başarı ile gerçekleştirildiği Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden, tıbbi gerekçelerle yurtdışına hasta sevk edilmediğini ifade eden Prof. Dr. İlhan Sanisoğlu, bugüne kadar yasal alt yapısının hazır olmaması sebebiyle dokunulamayan grup olan nakil hastalarına da artık bu hizmeti vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Konunun ülkemiz için önemine de dikkat çeken Prof. Dr. İlhan Sanisoğlu, bugüne kadarki süreçte KKTC’den yurtdışına organ gitmesine rağmen ülke insanının Türkiye’de dahi nakil programlarına dahil olamadığını, bugünden itibaren ise Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp Nakil Merkezi’nin kalp yetmezliği hastalarına vereceği hizmetlerin bu açığı kapatacak olması açısından önem taşıdığını ifade etti.

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM BALCIOĞLU; “KALP NAKİLLERİ, DÜNYA STANDARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLIK AŞAMASINDAN GEÇEN HASTALARDAN OLUŞAN LİSTEYE BAĞLI KALINARAK YAPILABİLMEKTEDİR.”

“Artık biliyoruz ki, dünyadaki tüm ölümlerin büyük bir çoğunluğunu kalp hastalıkları oluşturmaktadır. Bu kalp hastalıklarının içerisinde de kalp yetmezliği büyük paya sahiptir.” diyen Kalp Nakil Merkezi Sorumlu Hekimi Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu, kalp nakillerinin, İleri Kalp Yetmezliği Merkezi’nde takip edilerek, dünya standartlarına uygun olarak hazırlık aşamasından geçen hastalardan oluşan listeye bağlı kalınarak yapılabildiğini, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji Anabilim Dalları’nın oluşturduğu ortak konseyde, kalp yetmezliği hastalarını belirli periyodlarla değerlendirdiklerini söyledi.

Nakil aşamasına gelmeye başlayan hastaların hepsinde, dünyada yapılan bütün hazırlık tetkiklerinin Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde başarıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu, hastaların kalp nakline uygunluğunun, nakil cerrahları, nakil kardiyologları, göğüs hastalıkları, psikiyatri, patalog ve anestezi uzmanlarının biraraya geldiği konseylerde değerlendirildiğini ve yine konsey kararı ile kalp nakline uygun bulunan hastaların, kalp nakli bekleme listesine alındığını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu, bekleme listesinin periyodlar halinde KKTC Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Kurulu’na bildirildiğini, yine bildirilen tüm hastaların ulusal veri tabanına işlendiğini kaydetti.

“Kalp nakli diğer operasyonlardan farklı olarak bu alanda uzmanlık gerektiren bir işlemdir. Bu konuda uzman bir ekibin koordineli bir şekilde çalışması, aynı zamanda nakil yapılacak hastanenin de ruhsatlandırılmış olması gerekmektedir.” diyen Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde 2-3 yıldır ruhsatlandırma konusunda gerekli tüm yasal prosedürlerin yerine getirilmiş olduğunu, yaklaşık bir ay önce de adada, kalp nakli konusunda ruhsatlandırılmış merkez haline geldiklerini söyledi.

Kalp nakli için en önemli husus olan organ bağışına da değinen Balcıoğlu, kalp nakli için beyin ölümü gerçekleşmiş bireyin yakınlarının onayının gerektiğini, bu konuda hepimize vatandaşlık görevleri düştüğünü bildirdi. Donör çıktığı zaman, bu donörden hangi hastaya nakil yapılacağına karar verilmesi konusuna da değinen Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu, kalp nakline uygunluk için çok fazla kriter aranmaması halinde, boy, kilo ve kan grubunun göz önüne alınarak yapılan bir işlem olduğunu söyledi.

Nakil işlemleri sonrasındaki takip ve tedavi sürecinin önemine de değinen Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu, nakillerin, alt yapı bakımından uygun yoğun bakım koşullarına sahip, bu konuda eğitim almış uzman ekipler ve hemşirelerin yer aldığı merkezlerde gerçekleşmesi gerektiğine dikkat çekerek sözlerine şöyle son verdi; “Nakil gerektiren kalp yetmezliği, KKTC vatandaşlarının sadece kendi ülkelerinde şifa bulabilecekleri bir sağlık problemidir. Kurulmuş olan Kalp Nakil Merkezi ise adamız ve ülkemizin geleceği için bir umut kaynağıdır.”