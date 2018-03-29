YDÜ’de 5 günde 451 ünite kan bağışı

YDÜ Kampüsü’nde Kızılay işbirliğiyle gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası çok yoğun ilgi gördü. 5 günde 451 ünite kan bağışı yapılarak ülke rekoru kırıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Kızılay Kulübü, KKTC Kızılayı ve Türk Kızılayı’nın ortaklaşa gerçekleştiği ‘Kızılay Kampüste’ etkinliği rekor bir sayıya ulaştı.

Yakın Doğu Üniversitesi kampusünde gerçekleşen kan bağışı etkinliğine çok sayıda gönüllü kan bağışçısı katıldı, 451 kişi kan bağışı yapabilme kriterlerini karşıladı.

Türk Kızılayı tarafından KKTC’ye gönderilen kan bağışı otobüsü ile etkinliğin ilk iki günü Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi önünde, diğer üç günü ise İrfan Günsel Kongre Merkezi önünde gerçekleştirildi. Kurulan Kızılay çadırları eşliğinde gün boyu devam eden etkinliğe üniversite öğrencileri ve üniversitede çalışan personelin ilgisi yüksek oldu.

“Kızılay Kampüste” Projesi İle Etkinlikler Yakın Doğu Üniversitesi’nde İlk Meyvelerini Vermeye Başladı

Açıklamada, “Kızılay Kampüste” projesinin temel amacı olan sürekli, gönüllü kan bağışçısı bilincinin geliştirilmesi için yapılan etkinlikler meyvelerini vermeye başladığı belirtildi. Ayrıca, 02 Ekim 2017 tarihinden bu yana faaliyet gösteren kulüp her hafta Salı günleri saat 17.00 de toplantılarını gerçekleştirmekte, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını sürdürmekte olduğu vurgulandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde, KKTC Kan Bağışı Rekoru Kırıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Kızılay Kulübü’nden yapılan açıklamada, bir haftalık süreç içinde Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde 451 ünite kan bağışı ile ülkedeki kan bankaların doluluk oranının en üst seviyeye çıktığını, Ocak 2018 tarihinden günümüze kadar olan süreçte ise YDÜ Hastanesi kan bankasına 208 gönüllü kan bağışçısının ayrıca kan bağışında bulunduğu belirtildi. Ülkenin yıllık kan ihtiyacının yaklaşık 24.000 ünite olduğu belirtilen açıklamada, YDÜ Kızılay Kulübünün hedefinin ise düzenli, gönüllü kan bağışçı sayısının her geçen gün arttırmak olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, bu etkinlikte kulübümüz ile birlikte görev alan KKTC Kızılayı ve Türk Kızılayı yetkililerine, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’a, Öğrenci Dekanlığına, Kızılay Kulübü Danışmanı Doc. Dr. Kaya Süer’e, ilgi için tüm öğrenci ve çalışanlara “Kızılay Kampüste “ etkinliğinin gerçekleşmesine katkı sağladıkları için teşekkürlerimizi sunarız denildi.