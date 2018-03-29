banner107
Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerini buldu
Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerini buldu
6 0
Ergazi Kavşağı'nda korkutan kaza
Ergazi Kavşağı'nda korkutan kaza
125 0
Londra dünyanın en büyük finans merkezi
Londra dünyanın en büyük finans merkezi
34 0
Terlik yutan piton ameliyat edildi
Terlik yutan piton ameliyat edildi
16 0
Cesaretleriyle Dünyayı Değiştiren Kız Çocukları
Cesaretleriyle Dünyayı Değiştiren Kız Çocukları
34 0
18 0
19 0
Garavalılar, hisarları fethetti
Garavalılar, hisarları fethetti
137 0
banner82
banner147

YDÜ’de 5 günde 451 ünite kan bağışı

banner27

YDÜ Kampüsü’nde Kızılay işbirliğiyle gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası çok yoğun ilgi gördü. 5 günde 451 ünite kan bağışı yapılarak ülke rekoru kırıldı

YDÜ’de 5 günde 451 ünite kan bağışı
banner137

Yakın Doğu Üniversitesi Kızılay Kulübü, KKTC Kızılayı ve Türk Kızılayı’nın ortaklaşa gerçekleştiği ‘Kızılay Kampüste’ etkinliği rekor bir sayıya ulaştı.

Yakın Doğu Üniversitesi kampusünde gerçekleşen kan bağışı etkinliğine çok sayıda gönüllü kan bağışçısı katıldı, 451 kişi kan bağışı yapabilme kriterlerini karşıladı.

Türk Kızılayı tarafından KKTC’ye gönderilen kan bağışı otobüsü ile etkinliğin ilk iki günü Yakın Doğu Üniversitesi  Kütüphanesi önünde, diğer üç günü ise İrfan Günsel Kongre Merkezi önünde gerçekleştirildi. Kurulan Kızılay çadırları eşliğinde  gün boyu devam eden etkinliğe üniversite öğrencileri ve üniversitede çalışan personelin ilgisi yüksek oldu.

“Kızılay Kampüste” Projesi İle Etkinlikler Yakın Doğu Üniversitesi’nde İlk Meyvelerini  Vermeye Başladı

Açıklamada, “Kızılay Kampüste” projesinin  temel amacı olan sürekli, gönüllü kan bağışçısı bilincinin geliştirilmesi için yapılan etkinlikler meyvelerini  vermeye başladığı belirtildi. Ayrıca, 02 Ekim 2017 tarihinden bu yana faaliyet gösteren kulüp her hafta Salı günleri saat 17.00 de toplantılarını gerçekleştirmekte, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını sürdürmekte olduğu vurgulandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde, KKTC Kan Bağışı Rekoru Kırıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Kızılay Kulübü’nden yapılan açıklamada, bir haftalık süreç içinde Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde 451 ünite kan bağışı ile ülkedeki  kan bankaların doluluk oranının en üst seviyeye çıktığını, Ocak 2018 tarihinden günümüze kadar olan süreçte ise YDÜ Hastanesi kan bankasına 208 gönüllü kan bağışçısının ayrıca kan bağışında bulunduğu belirtildi. Ülkenin yıllık kan ihtiyacının yaklaşık 24.000 ünite olduğu belirtilen açıklamada, YDÜ Kızılay Kulübünün hedefinin ise düzenli, gönüllü kan bağışçı sayısının her geçen gün arttırmak olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, bu etkinlikte kulübümüz ile birlikte görev alan KKTC Kızılayı ve Türk Kızılayı yetkililerine, Yakın  Doğu Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’a, Öğrenci Dekanlığına, Kızılay Kulübü Danışmanı Doc. Dr. Kaya Süer’e,  ilgi için tüm öğrenci ve çalışanlara “Kızılay Kampüste “ etkinliğinin gerçekleşmesine katkı sağladıkları için teşekkürlerimizi sunarız denildi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.