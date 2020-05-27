YDÜ’de 10 yılda 1.2 milyon kez hasta kabul edildi

YDÜ Hastanesi,10’uncu yaşına girdi. YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Günsel, Yakın Doğu Ailesi olarak “Kimse sağlık için sınır geçmek, deniz aşmak zorunda kalmayacak” sözünü yerine getirmelerinin gururunu yaşadıklarını söyledi

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi tarafından hayatın en temel ve vazgeçilmez ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin her alanına ilişkin en yeni bilgileri, tedavi yöntemlerini ve deneyimlerini sunan “Yakın Sağlık” dergisinin on ikinci sayısı yayımlandı.

Tıp dünyasındaki son yenilikleri okurları ile paylaşmayı amaçlayan, altı ayda bir ücretsiz olarak hem Türkçe hem de İngilizce olarak yayımlanan dergi, Yakın Doğu Hastanesi’nin 10’uncu yılını tamamladığı on ikinci sayısında da sağlık alanında birçok önemli ve güncel konuyu bünyesinde barındırıyor.

Yenilenen tasarımı ile Yakın Doğu Hastanesi’nin 10’uncu yaşına özel içeriklerin yer aldığı Yakın Sağlık dergisinin 12’inci sayısında da; “Enfeksiyon hastalıkları, nöroşirürji, nöroloji, kalp sağlığı, spor hekimiliği, göz hastalıkları, iç hastalıkları, acil sağlık, dermatoloji, kulak-burun ve boğaz, göğüs hastalıkları, diş sağlığı, psikiyatri, çocuk sağlığı” branşlarında hastalık tanı ve tedavileri ile ilgili bilgilerin yer aldığı makaleler okurlarla paylaşıldı.

Dergi içeriğinde; COVİD-19 ile ilgili bilinmesi gerekenler, Düzenli egzersiz ve sağlıklı yürüyüş, görme problemlerini gideren üç odaklı trifokal lazer uygulaması ve akıllı lens kullanımı, ALS hastalığı, Huzursuz bağırsak sendromu, saç dökülmesi, kaliteli ve sağlıklı uyuku, tütün mamülleri ve elektronik sigaranın kalp üzerindeki etkileri, gizemli hastalık Sarkodioz, diş ağrıları, yapay mesane, iki uçlu duygu-durum bozukluğu, ev temizliğinde kullanılan gizli tehlikeler olan tuz ruhu ve çamaşır suyu ile temizlik, ayrıca öneri dosyası karbonat ve sirke kullanımı hakkında bilgilendirmeler yer alıyor.

Kalp Merkezi ile Hayata Dönüşler…

Yakın Sağlık dergisinin 12’inci sayısında ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde uygulanan tedavi ve ameliyat yöntemleri ile hayata döndürülen hastalara uygulanan işlemler ile hastaların duygu ve görüşleri de okuyucuya aktarılıyor. Beyin kan dolaşımı durdurularak 17 dereceye kadar soğutulan 53 yaşındaki hastaya üç kalp ameliyatı aynı anda yapıldı. Kalp dahil tüm iç organları ters tarafta olan bir hastanın Aort Damarı sentetik damarla, kalp kapağı da mekanik kapakla değiştirilerek sağlığına kavuşturuldu. İleri kalp yetmezliği bulunan bir hasta ise Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde geçirdiği yapay kalp nakli operasyonu ile yaşama yeniden tutundu.

Hayata Yeniden Bağlandılar…

Sol ayağında kangren, karın bölgesinde aort damarlarında balonlaşma, sol bacak ve sol ayağı besleyen damarlarda tıkanıklık ve orta seviyede böbrek yetmezliği bulunan 72 yaşındaki erkek hasta geçirdiği dört operasyonla sağlığına kavuşturuldu. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle vücudunda çeşitli yaralanmalar, diz ve boyun bölgesinde travmaya bağlı hasar ve kırıklar meydana gelen 52 yaşındaki hasta ise Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde sağlığına kavuştu. 39 yıldır Tip-2 diyabet ve dirençli hipertansiyon hastalığından kurtulan kadın hasta da avuç dolusu ilaçlara ve insülinlere veda etti.

Sınır Tanımadan Sağlık Hizmetlerini Büyük Bir Özveri İle Sunuluyor…

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit Cemal Yenen, 2020 yılının ilk üç ayının oldukça hareketli geçtiğini dile getirerek Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin içerisinden geçilen kritik ve kriz dönemlerinde bütün sağlık hizmetlerini tüm vatandaşlarımıza sundukları söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi olarak sağlık hizmetlerinin aksamaması amacıyla sınır tanımadan büyük bir özveri ile hizmet verdiklerini anlatan Prof. Dr. Yenen, “Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin önemli ve kritik bir kısmının çıkan yangında kullanılamaz hale gelmesi ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi olarak hızla gerçekleştirilen tahliyelerde 11 tanesi yenidoğan, 32 yoğun bakım hastası ve diğer servislerin hastaları olmak üzere 60’dan fazla hastanın tedavi ve bakımlarını gerçekleştirdik. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinin acil servisini ücretsiz olarak bütün vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bütün dünyada yaşamı zorlaştıran COVID-19 pandemisi ile mücadeleye de büyük bir özveri ile destek koymaya devam ediyoruz. Sürekli ve düzenli kontrol olmaları gereken onkoloji hastaları, diabet hastaları ve hamilelere pandemi süresince ücretsiz kontrol ve muayene hizmeti sağladık. Ev izolasyonu döneminde “Siz evde kalın, güvende kalın, ihtiyacı olanlar için biz hastanede görev başındayız” mottosu ile hiç bir sınır tanımadan hastalarımıza özveri ile hizmet verdik. Bütün sağlık çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Sözümüzü Yerine Getirmenin Büyük Gururunu Yaşıyoruz…”

En son tıp teknolojisiyle donatılmış tam donanımlı tek üniversite hastanesi olan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin açılışının üzerinden 10 yıl geçtiğini anımsatan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Ailesi olarak “Kimse sağlık için sınır geçmek, deniz aşmak zorunda kalmayacak” sözünü yerine getirmelerinin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinin, kurulduğu günkü misyonunu gerçekleştirerek kötü günlerde her zaman halkının yanında olduğunu, hastaları sağlığına kavuşturduğunu ve ilk nefeslerin heyecanlarının paylaşıldığını dile getiren Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “10 yılda 1.2 milyon kez hasta kabul edildi. 50 bin hasta hastanemizde yatarak tedavi gördü. Kalp damar cerrahisi, beyin ve sinir cerrahisi, kanser, obezite cerrahisi, göz hastalıkları gibi uzmanlık gerektiren 27 bin ameliyat gerçekleştirdik, 77 bin insanımız kalp merkezine baş vurdu. 2.115 bebek dünyaya gözlerini açarken, çocuklarımız 121.305 kez hastanemizde tedavi gördü. İnsanlarımızın hayatlarında dokunmak, yaşam kalitelerini artırmak ve olası bir sağlık problemi durumunda kendilerini, kendi ülkelerinde huzurlu hissettirmek, gururumuzun ve mutluluğumuzun en büyük kaynağı oldu” dedi.

Devletimizin Gücüne Güç Katmaya ve Toplum Yararına Bilim Üretmeye Devam Edeceğiz…

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin devleti daha da güçlendirme ve yükünü azaltma misyonunu yerine getirdiğini de ifade eden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, toplum yararına bilim üretme ilkesine bağlılığı ile günümüz sağlık anlayışında önleyici uygulamaları ürettiklerini kaydetti.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel şunları dile getirdi: “Devlet hastanemiz Dr. Burhan Nalbantoğlu’nda geçtiğimiz aylarda yaşanan yangın hadisesinde, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi olarak, insanımıza kapılarımızı ardına kadar açtık. 13’ü yeni doğan bebek, 97 hastanın tedavilerinin aksamadan devam etmesini sağladık. Ayrıca Çin’de başlayıp ülkemize kadar ulaşan COVID-19 salgını nedeniyle Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin ana binasının pandemi hastanesi olarak görev yapmaya başlaması nedeniyle halkımızın acil servis ihtiyacını Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde ücretsiz olarak karşıladık. Kanser ve diyabet hastaları ile hamilelere muayene ve rutin tetkikleri de ücretsiz hale getirdik. COVID-19 salgının yıkıcı etkileriyle mücadelede bilim insanlarımızın ürettiği yüz siperi, mevcut solunum cihazlarının birden fazla hastada kullanılmasını sağlayan çoğaltıcı aparatları ile taşınabilir solunum cihazı geliştirdik. Sağlıklı bir gelecek kurma misyonumuzun çok önemsediğimiz bir parçası olarak Yakın Doğu Ailesi’ni oluşturan çalışanlarımız ile Yakın Doğu Okul öncesi, Yakın Doğu İlkokulu ve Yakın Doğu Koleji öğrencilerimiz için ücretsiz sağlık sigortası uygulaması başlattık. Ayrıca, SGK kapsamındaki üniversite öğrencilerimiz de hastanemizden ücretsiz hizmet alabiliyor. Hastanemizle halkımıza en gelişmiş teşhis ve tedavi olanakları sunarken, Yakın Sağlık dergimizle sağlık bilincinin gelişmesine katkı koymayı sürdüreceğiz. Sağlıkla kalın.”