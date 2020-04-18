YDÜ ve Girne Üniversitesi Hastanelerinin ücretsiz hizmet uygulamaları uzatıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'nde, ücretsiz olarak verilen acil servis hizmetleri ile kanser ve diyabet hastaları ile hamilelere sağlanan muayene ve rutin tetkik hizmetleri 30 Nisan'a kadar uzatıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin daha önce aldığı kararla, yaşanan salgın nedeni ile halkın sağlık konusundaki mağduriyetinin ortadan kaldırılması, oluşabilecek daha vahim sağlık sorunlarına hızlı müdahale edilebilmesi ve bu zor günlerin hep birlikte kısa zamanda sağlıkla aşılabilmesi amacıyla başlatılan ücretsiz hizmet uygulamaları 30 Nisan’a kadar uzatıldı.

Buna göre Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nin acil servislerine başvuran hastalar, aldıkları ayaktan acil servis hizmetlerinden, kanser ve diyabet hastaları ile hamileler ise rutin muayene ve laboratuvar tetkiklerinden 30 Nisan’a kadar ücretsiz yararlanmaya devam edebilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin daha önce almış olduğu kararlar basın açıklamalarında şöyle ifade edilmişti;

Öksürük, ateş ve nefes darlığı şikayeti bulunanlar hariç tüm hastalar, her iki hastanenin acil servislerine başvurabilecek, acil servislere başvuran hastalara ilk tanı için gerekli olan doktor muayenesi, laboratuvar tetkikleri ve radyolojik işlemleri yanında, ayaktan alacakları tedavi hizmetleri için gerekli olan her türlü medikal işlem ücretsiz olarak uygulanacak.

Bağışıklık sistemi diğer hasta gruplarına göre daha zayıf olan kanser hastalarına her zaman önem veren ve özen gösteren bir kurum olarak, içinde bulunduğumuz şu dönemde, onkoloji hastalarının kontrollerinin üniversite hastanelerimiz koşullarında sürdürülmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Bu nedenle, tüm onkoloji hastalarının muayene ve laboratuvar tetkikleri hastanelerimizde ücretsiz sağlanacaktır.

Covid-19’a karşı diyabet hastalarının da diğer hasta gruplarına göre daha dikkatli olması gerekmektedir. Özel önem ve bakım gerektiren bu hasta grubu için de muayene ve tetkikler üniversite hastanelerimiz tarafından karşılanmak suretiyle hizmet verilecek.

İçinde bulunduğumuz süreçte bebek bekleyen anne adaylarının da hiçbir tedirginlik yaşamaksızın rutin muayene ve tetkiklerinin kesintisiz devam ettirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle ve anne, bebek sağlığına verdiğimiz önemle, bebek bekleyen anne adayları da ücretsiz hizmet sağlanacak gruba dahil edildi.