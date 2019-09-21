YDÜ Hastanesi’nden hastalara online hizmet

YDÜ Hastanesi’nin yenilenen resmi web sitesi ile hastalara online hizmetler verilmeye başlandı. Tahlil sonuçları görüntülenebilirken, online randevu talebi de yapılabilecek. Hastanede yatan kişilere geçmiş olsun ve tebrik mesajları iletilebilecek

Ülkemizin En Çok Ziyaret Edilen Sağlık Kurumu Web Sitesi neareasthospital.com yenilendi. Ana ve alt sayfa tasarımları tamamen değiştirilen site modern ve teknolojik bir görünüme kavuşurken, online hizmetler ve kullanıcı dostu uygulamalarla, web sitesi üzerinden sunulan hizmet yelpazesi genişletildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin resmi web sitesi www.neareasthospital.com yenilenen yüzü ve alt yapısıyla hizmete girdi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin sağlığa dair sunduğu tüm olanakların dinamik bir yapıda yer aldığı kurumsal web sitesinde, online hizmetler ve kullanıcı dostu uygulamalar da dikkat çekiyor.

KULLANICI DOSTU ONLİNE HİZMETLER UYGULAMALARINA ERİŞİM KOLAYLIĞI

Yenilenen siteyle birlikte hayata geçirilen online hizmetler uygulaması, ziyaretçilere birbirinden farklı hizmetlere erişim ve kullanım kolaylığı sunuyor. Online hizmetler yelpazesi altında yer alan bu uygulamalardan bazıları Online Randevu, Laboratuvar Sonuçları, Fiyat Sor, E-Geçmiş Olsun, E-Tebrikler.

DOKTOR RANDEVUSU ALMAK ARTIK DAHA KOLAY

Online Randevu hizmetlerinden yararlanmak isteyen ziyaretçilerin randevu taleplerine ilişkin formu doldurmaları halinde, çağrı merkezi temsilcisi tarafından aranarak doktor randevuları oluşturulabiliyor.

TAHLİL SONUÇLARINA ONLİNE ERİŞİM

Laboratuvar Sonuçları menüsü kapsamında ise tahlil sonuçları, kimlik/pasaport numarası ve hastane kimlik numarası ile hasta bilgi sistemine giriş yapılarak, hastaneye gitmeye gerek kalmaksızın neareasthospital.com üzerinden görüntülenebilmektedir.

HASTANEDE YATAN KİŞİLERE GEÇMİŞ OLSUN VE TEBRİK MESAJLARI İLETİLEBİLECEK

E-Geçmiş Olsun ve E-Tebrikler menüleri ise Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi alan veya doğum yapan kişilere geçmiş olsun dilekleri ile tebrik mesajları içeren kartlar ulaştırma imkanı sağlıyor.

SAĞLIKLA İLGİLİ HİKÂYENİZİ PAYLAŞMAK MÜMKÜN

Online Hizmetler uygulamaları bunlarla da sınırlı değil. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden alınan sağlık hizmetlerine ilişkin hasta hikâyeleri sitede ilgili sayfaya kaydedilmek suretiyle web sitesinin ana sayfasında yer alan “Hastalarımızın Kaleminden” bölümünde yer alması sağlanabiliyor.

ALINAN HİZMETLERDEN DUYULAN MEMNUNİYET VE ÖNERİLER PAYLAŞILABİLECEK

Hasta memnuniyetine önem veren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden almış olduğunuz hizmetleri değerlendirmek amaçlı Hasta Memnuniyet Anketini doldurarak size sunulan hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik katkıda bulunabilir, tedavi hizmetleri arasında yer almasını istediğiniz diğer sağlık hizmetlerine yönelik önerilerinizi paylaşabilirsiniz.

MOBİL CİHAZ UYUMLU ARAYÜZ

Kullanıcı dostu arayüzü değişikliği ile ziyaretçilerin ihtiyaç duydukları hizmetlere ve sağlık alanında birçok zengin içeriğe kolayca ulaşabilmesine imkân sağlayan site, tablet ve cep telefonları üzerinden de rahatlıkla kullanılabiliyor. Sağlık hizmetlerine mobil erişimi de göz ardı etmeyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi mobil destekli güncel, dinamik, sade ve hızlı yapısı ile sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi İletişim Bölümü’nden yapılan açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin sürekli kendini yenileme ve çağa ayak uydurarak daha iyi hizmet verme arzusunun bir örneği olan yeni kurumsal web sitesine yönelik, ziyaretçi ihtiyaçlarına paralel olarak güncelleme ve geliştirme çalışmalarına önümüzdeki dönemde de devam edileceği bildirildi.