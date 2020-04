YDÜ Hastanesi'nin ücretsiz acil ve poliklinik hizmetlerinden günlük ortalama 250 hasta yararlanıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen tarafından bugün yapılan açıklamada bu hizmetlerden yararlanan günlük hasta sayısının ortalama 250 olduğu bildirildi

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel Başkanlığındaki Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin, Covid-19 salgını nedeniyle geçen hafta almış olduğu kararla, onkoloji ve diyabet hastaları ile hamilelere yönelik rutin muayene ve laboratuvar tetkiklerinden ücretsiz faydalanma imkanı başlatılmış, daha sonra aynı uygulamanın yakın doğu üniversitesi hastanesi acil servisine başvuran hastalar için de geçerli olduğu duyurulmuştu. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen tarafından bugün yapılan açıklamada bu hizmetlerden yararlanan günlük hasta sayısının ortalama 250 olduğu bildirildi.

Prof. Dr. Müfit C. Yenen; “Halkın Sağlık İhtiyaçlarının Endişe Duymaksızın Karşılanması için Maksimum Gayreti Göstereceğiz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen bugün yaptığı açıklamada, bir haftalık zaman zarfında her iki hastanede yüzlerce kişinin ücretsiz sağlanan bu hizmetlerden faydalandığını bildirdi. Prof. Dr. Müfit C. Yenen, toplum sağlığına verilen önemle başlatılan bu uygulamalardan halkın yararlanıyor olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, salgın devam ettiği sürece halkın sağlık ihtiyaçlarının endişe duymaksızın karşılanması için maksimum gayreti göstereceklerini ifade etti.

Onkoloji ve Diyabet Hastaları ile Hamilelerin Rutin Muayene ve Tetkikleri Ücretsiz Gerçekleştiriliyor

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin geçtiğimiz hafta aldığı kararla, yaşanmakta olan salgın nedeniyle düzenli kontrol ve tetkikleri, güvenli ve hijyenik şartlarda kesintisiz devam ettirilmesi gereken hasta gruplarından onkoloji ve diyabet hastaları ile hamileler için hem Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi hem de Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde ücretsiz hizmet verileceği bildirilmişti. Ayrıca yine bu süreçte Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran hastalardan ayakta tedavi edilenlerin sunulan hizmetlerden ücretsiz yararlandırılacağı duyurulmuştu.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne bağlı Güzelyurt ve Gazi Mağusa dispanserlerinde de geçerli olan hizmetler her iki hastanenin almış olduğu salgından korunma tedbirleri çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Tarafından Covid-19 Salgını Nedeniyle Halkın ve Sağlık Çalışanlarının Sağlığını Korumaya Yönelik Aldığı Önlemler;

Bağışıklık sistemi diğer hasta gruplarına göre daha zayıf olan kanser hastalarına her zaman önem veren ve özen gösteren bir kurum olarak, içinde bulunduğumuz şu dönemde, onkoloji hastalarının kontrollerinin üniversite hastanelerimiz koşullarında sürdürülmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Bu nedenle, tüm onkoloji hastalarının muayene ve laboratuvar tetkikleri hastanelerimizde ücretsiz sağlanmaktadır.

Covid-19’a karşı diyabet hastalarının da diğer hasta gruplarına göre daha dikkatli olması gerekmektedir. Özel önem ve bakım gerektiren bu hasta grubu için de muayene ve tetkikler üniversite hastanelerimiz tarafından karşılanmak suretiyle hizmet verilmektedir.

İçinde bulunduğumuz süreçte bebek bekleyen anne adaylarının da hiçbir tedirginlik yaşamaksızın rutin muayene ve tetkiklerinin kesintisiz devam ettirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle ve anne, bebek sağlığına verdiğimiz önemle, bebek bekleyen anne adayları da ücretsiz hizmet sağlanacak gruba dahil edilmiştir.

Covid-19 pandemisi ile mücadelede sağlık çalışanlarının sağlığının korunmasına yönelik öncelik karantina hastanesi sağlık çalışanlarında olmak üzere “Yüz Siperi” üretilmiş ve dağıtımları ihtiyaç duyulan kurumlara yapılmaktadır.

Uzm. Dr. Koray Kadam; “Hastanemizde Covid-19’a Yönelik Her Türlü Tedbir Alınmıştır.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’nde Covid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler hakkında açıklamalarda bulunan Acil Servis Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Koray Kadam ise hastaneye girişlerinin 2 kapı ile sınırlandırldığını, her iki kapıda yer alan sağlık görevlilerinin personel dahil hastaneye giriş yapan herkesin ateşini kontrol ettiğini, ateşi olan kişilerin ise hastane dışından Covid-19 şüpheli hastalar için ayrılmış özel alana yönlendirildiğini bildirdi. Covid-19 özel alanına gelen hastayı acil servis doktorlarının muayene ettiğini ifade eden Uzm. Dr. Koray Kadam, muayene bulgularına göre yüksek Covid-19 şüphesi saptananlar için KKTC Sağlık Bakanlığı karantina telefon numaralarının aranarak, hastaların karantina hastanesine yönlendirildiğini kaydetti.

Hastaneye girişte ateşi normal saptanıp, doktor muayenesine verdiği hastalık öyküsünde öksürük, nefes darlığı, üst solunum yolu enfeksiyonu gibi bulgular saptanan kişilerin ise yine Covid-19 için özel ayrılmış alana yönlendirildiğini ifade eden Uzm. Dr. Koray Kadam, ileri muayeneleri gerçekleştirilen hastalardan yine şüphe duyulanların karantina hastanesine yönlendirildiğini söyledi.

Covid-19 şüpheli hastalara ayrılmış özel alanın her kullanımdan sonra evrensel dezenfeksiyon kurallarına göre temizlenip, havalandırıldığını belirten Uzm. Dr. Koray Kadam aynı uygulamanın her hasta nakli sonrası ambulanslar için de gerçekleştirildiğini kaydetti.