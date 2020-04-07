YDÜ Hastanesi İmmun Plazma Yöntemi ile Covid-19 tedavisine hazır

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Dünya Sağlık Örgütü (Who) tarafından tavsiye edilen COVID-19’a karşı immün plazma yönetemi ile tedaviye hazır. Covid-19 pandemisinde, tedavi endikasyonu olan hastalarda kullanılmak üzere immün plazmanın temini ve kullanımı konusunda Sağlık Bakanlığı ile istişare ederek çalışma başlatan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, yeni tip Koronavirüs’e yakalanıp iyileşmiş ve sonrasında test sonuçları negatifleşmiş hastaların kanlarından alınacak plazma ile Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütün (WHO) tarafından, gelişmekte olan COVID-19 salgınına karşı kan ve kan ürünleri için yayınladığı ara durum bildirgesinde, Plazma tedavisinin tavsiye edilen potansiyel tedavilerden birisi olduğu ve COVID-19 pandemisi tedavisinde etkinliğini belirleyecek çalışmaların yapılacağı açıklanmıştı. Benzer şekilde, Yakın Doğu Üniversitesi araştırıcılarının yapmış oldukları yeni koronavirüs enfeksiyonunda kullanılan ilaçların değerlendirildiği bilimsel bir çalışmadada plazma tedavisinin öncelikli seçenekler arasında yer alabileceği sonucu ortaya kondu.

Koronavirüsten İyileşmiş Kişilerin Kanlarından Plazma Elde Edilecek...

Yeni Koronavirüs enfeksiyonunu geçiren ve iyileşmiş kişilerin kanlarından elde edilecek plazma içeriğinde virüse karşı koruyucu antikorlar bulunduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, iyileşerek bağışıklık kazanmış olan kişilerden alınacak kan örnekleri Afarez yöntemiyle plazmaya ayrılacak ve gerekli testler yapıldıktan sonra tedavi amaçlı kullanılmak üzere saklanacaktır. Plazma tedavisi, klinik seyirde mortalitenin yüksek olduğu kritik hastalarda mortalitenin azaltılması, yoğun bakım ihtiyacının azaltılması ve tedavi amacıyla kullanılacak.