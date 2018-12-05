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Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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YDÜ Hastanesi, Bafra’ya da sağlık merkezi açıyor

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YDÜ Hastanesi, bölge zincirlerine Bafra’yı da ekliyor. Bafra Oteller Bölgesi’nde acil sağlık hizmetlerinin verileceği merkezde, 7 gün 24 saat acil vakalara müdahalede bulunmak üzere ambulans konuşlandırılacak

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YDÜ Hastanesi, Bafra’ya da sağlık merkezi açıyor
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YDÜ Hastanesi Bafra’ya da sağlık merkezi açıyor. Bafra Oteller Bölgesi’nde, 7 gün 24 saat ambulans hizmetleri ile acil sağlık hizmetlerinin sunulacağı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne bağlı Bafra Sağlık Merkezi çok yakında hizmet vermeye başlıyor. 

Merkezde sunulacak acil sağlık hizmetlerinin yanı sıra dahiliye, kulak burun boğaz ile dermatoloji poliklinikleri de hizmet verecek.

Temel olarak acil sağlık hizmetlerinin verileceği merkezde, 7 gün 24 saat bölgedeki acil vakalara müdahalede bulunmak üzere ambulans konuşlandırılacak.

FARKLI BRANŞLARDA POLİKLİNİK HİZMETLERİ

Açılış ile birlikte sunulmaya başlanacak acil sağlık hizmetlerine ek olarak hafta içi günlerde dönüşümlü olarak dahiliye, kulak burun boğaz ve dermatoloji poliklinik hizmetleri de verilecek.  Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne bağlı laboratuvar hizmetlerinin de yer alacağı Bafra Sağlık Merkezi’nde, yakın zamanda diğer branşlarda poliklinik hizmetleri verilmesi de planlanıyor.

İskele İlçesi ve Bafra Bölgesi Halkına 7/24 Sağlık Hizmeti

Bafra Oteller Bölgesi’ndeki otel çalışanları ve müşterileri ile İskele ilçesi geneli olmak üzere Mehmetçik ve Büyükkonuk’a bağlı civar köylerdeki bölge halkına 7/24 acil sağlık hizmetleri sunmak amacıyla hizmete girecek Bafra Sağlık Merkezi’nde, ihtiyaç duyulması halinde hastaların Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne transferleri gerçekleştirilecek. 

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin Ada Genelindeki 4. Sağlık Merkezi

Bafra Oteller Bölgesi’nde açılacak olan Bafra Sağlık Merkezi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne bağlı sağlık merkezlerinin 4.sü olacak. Güzelyurt ve çevre bölgelere hizmet vermek üzere açılan Güzelyurt Dispanseri, Gazi Mağusa’da sağlık hizmetlerini sürdüren Mağusa Dispanseri’nin ardından Bafra’da hizmete girecek olan Bafra Sağlık Merkezi ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ada genelinde 4 merkezde hizmette olacak.  Bilindiği üzere Girne Bölgesi’nde de tam donanımlı Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde tüm branşlarda halka hizmet veriliyor.

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