YDÜ Hastanesi acil servis ihtiyaçlarını ücretsiz hizmet vermeye başladı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Koronavirüs salgını dışındaki acil servis ihtiyaçlarını karşılamak için ücretsiz hizmet vermeye başladı

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel başkanlığındaki Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti; Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ana binasının pandemi hastanesi olarak görev yapmaya başlaması nedeni ile doğacak acil servis ihtiyacının Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi tarafından ücretsiz karşılanması kararı aldı. Ayrıca kanser ve diyabet hastaları ile hamilelere muayene ve rutin tetkikleri ücretsiz yapılmaya devam ediliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin bugün aldığı kararla, yaşanan salgın nedeni ile halkın sağlık konusundaki mağduriyetinin ortadan kaldırılması, oluşabilecek daha vahim sağlık sorunlarına hızlı müdahale edilebilmesi ve bu zor günlerin hep birlikte kısa zamanda sağlıkla aşılabilmesi amacıyla, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi acil servisine başvuran hastalara, ayaktan acil servis hizmetlerinin ücretsiz verilmeye başlandığı bildirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin almış olduğu kararla ilgili açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, “Halkımızın sağlık ihtiyaçlarını gidermeye yönelik her türlü hazırlığımız mevcuttur. Koronavirüs salgını bitinceye ve devlet hastanesi rutin hizmetlerini verir duruma gelinceye kadar, halkımızın acil servis ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu zor dönemde kimsenin ayrıca bu konuda endişe duymasını istemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle başta virüsün bulaştığı hastaları tedavi etmek için canla başla çalışan doktorlar ve tüm sağlık çalışanlarının, polis teşkilatı ve diğer devlet kurumlarının aktif görev alan tüm ekiplerinin göstermiş oldukları büyük çaba ve özverili çalışmalar sonucunda, daha büyük acıların yaşanmasının önüne hep birlikte geçileceğini ifade eden Prof. Dr. Müfit C. Yenen, bu kritik süreçte görev üstlenen herkese teşekkürlerini iletirken, birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden gelinebileceğini vurguladı.

Kanser ve Diyabet Hastaları ile Bebek Bekleyen Anne Adaylarına Rutin Muayene ve Tetkikleri Ücretsiz Yapılmaya Devam Ediliyor

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin geçen hafta aldığı kararla, düzenli kontrol ve tetkikleri, güvenli ve hijyenik şartlarda kesintisiz devam ettirilmesi gereken hasta gruplarından onkoloji ve diyabet hastaları ile hamileler için Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde ücretsiz hizmet verileceği bildirilmişti. Basın duyurusunun ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne ilgili gruplardan başvuran kişilerin muayene ve rutin tetkiklerinin gerçekleştirildiğini ifade eden Prof. Dr. Müfit C. Yenen, içinde bulunulan süreç tamamlanıncaya kadar halk sağlığı için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin geçen hafta almış olduğu kararlar basın açıklamasında şöyle ifade edilmişti;

Bağışıklık sistemi diğer hasta gruplarına göre daha zayıf olan kanser hastalarına her zaman önem veren ve özen gösteren bir kurum olarak, içinde bulunduğumuz şu dönemde, onkoloji hastalarının kontrollerinin üniversite hastanelerimiz koşullarında sürdürülmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Bu nedenle, tüm onkoloji hastalarının muayene ve laboratuvar tetkikleri hastanelerimizde ücretsiz sağlanacaktır.

Covid-19’a karşı diyabet hastalarının da diğer hasta gruplarına göre daha dikkatli olması gerekmektedir. Özel önem ve bakım gerektiren bu hasta grubu için de muayene ve tetkikler üniversite hastanelerimiz tarafından karşılanmak suretiyle hizmet verilecektir.

İçinde bulunduğumuz süreçte bebek bekleyen anne adaylarının da hiçbir tedirginlik yaşamaksızın rutin muayene ve tetkiklerinin kesintisiz devam ettirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle ve anne, bebek sağlığına verdiğimiz önemle, bebek bekleyen anne adayları da ücretsiz hizmet sağlanacak gruba dahil edilmiştir.

Ateş ve Öksürük Şikayeti Olan Hastaların Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezindeki Polikliniğe Başvurması Gerekiyor

Poliklinik Haftanın Her Günü Hizmet Veriyor.

Sağlık Bakanlığı’nca alınan tedbirlere uygun olarak, ateş ve öksürüğü bulunan hastaların Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezinde oluşturulan “Ateş ve Öksürük” polikliniğine başvurmaları gerektiğini de belirten Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen; bu konuya büyük bir hassasiyet gösterilmesine ve virüs taşıma riski olan hastaların, başka sağlık problemleri nedeniyle hastaneye başvuracak hastaları riske atmaması gerektiğine dikkat çekti. Söz konusu polikliniğin haftanın her günü hizmet verdiği bildirildi.