YDÜ ailesine önemli bir isim daha

Cerrahi gerektiren birçok işlemi ameliyatsız yöntemlerle gerçekleştiren ve bu alanda sayılı isimlerden biri olan Girişimsel Radyolog Prof. Dr. Mustafa Parıldar, YDÜ Hastanesi hekim kadrosuna dahil oldu

Ameliyat edilemeyen ileri evre karaciğer tümörlerinin girişimsel radyolojik tedavileri, girişimsel onkolojik tedaviler, beyin, böbrek, bacak damarlarının ve aort hastalıklarının kapalı anjiyografik yöntemlerle tedavisinde Türkiye’nin sayılı isimlerinden biri olan Girişimsel Radyolog Prof. Dr. Mustafa Parıldar, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tam zamanlı olarak göreve başladı.

Alanında Türkiye’nin sayılı isimlerinden biri olan Prof. Dr. Mustafa Parıldar, 25 yıl boyunca Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı’nda çalıştı.

Özellikle ameliyat edilemeyen ileri evre karaciğer tümörlerinin girişimsel radyolojik tedavileri, girişimsel onkolojik tedaviler, beyin, böbrek, bacak damarlarının ve kalpten çıkan ana atardamar olan aort hastalıklarının kapalı anjiyografik yöntemlerle tedavisi konusunda uzmanlaşmıştır. İlgili alanlardaki branş uzman hekimleri ile başarılı multidisipliner çalışmaları dikkat çekmektedir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kalp, karaciğer ve böbrek organ nakli ekipleri ile birlikte çalışmalarda bulunmuştur. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda çok sayıda konferans ve bildiri düzenlemiştir.

Uluslararası saygın bilimsel dergilerde 70 adet orijinal makalesine 600’ün üzerinde bilimsel atıf yapılmıştır. Sekiz adet tıp kitabı bölüm yazarlığı bulunmaktadır.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde görev yapacağı süre içerisinde Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı ile birlikte diyaliz hastalarının fistül problemlerinin teşhisinde devrim yaratabilecek nitelikte, yenilikçi bir bilimsel araştırma projesi yürütecektir.

İyi derecede Almanca ve İngilizce bilen Prof. Dr. Mustafa Parıldar, evli ve iki çocuk babasıdır.

GİRİŞMSEL RADYOLOJİ NEDİR?

Tıbbın hızla ilerleyen bir dalı olan Girişimsel Radyoloji, röntgen ışınlarından yararlanarak vücudun iç organlarındaki hastalıkların teşhisi ve gibi diğer iyonize radyasyon metodları ile bu hastalıkların tedavisi ile uğraşan bilim dalı olan radyolojinin tedavi edici alanıdır.

Girişimsel radyoloji uygulamaları, görüntüleme kılavuzluğunda cerrahiye göre çok daha az invaziv yöntemler kullanarak tedaviyi yönlendirir. Hastalar açısından genellikle daha kolay olan bu işlemlerde, geniş kesiler yoktur, daha az ağrı, risk ve daha kısa sürede iyileşme imkanı sağlanır.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde girişimsel radyoloji tedavileri konusunda hizmet vermeye başlayan Prof. Dr. Mustafa Parıldar, ameliyat edilemeyen ileri evre karaciğer tümörlerinin girişimsel radyolojik tedavileri, girişimsel onkolojik tedaviler, beyin, böbrek, bacak damarlarının ve aort hastalıklarının kapalı anjiyografik yöntemlerle tedavisinde Türkiye’nin alanında sayılı isimlerinden biridir.

PROF. DR. MUSTAFA PARILDAR KİMDİR?

4 Ağustos, 1968 doğumlu olan Prof. Dr. Mustafa Parıldar, 1986 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nden, 1993 yılında ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olarak tıp doktoru oldu. 1993 – 1998 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi, 1998 – 2003 yılları arasında ise Uzman Dr. Olarak çalıştı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda 2003 yılında doçent ve 2010 yılında profesör unvanlarını alan Prof. Dr. Mustafa Parıldar, 2003 – 2018 yılları arasında yine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda görev yaptı.