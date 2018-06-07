Yaz sıcakları için sağlıklı ve hafif : Ton balığı

Özellikle kilo vermeye çalışan kişilerin beslenmelerinde tükettikleri en yaygın besinlerden biri olan ton balığını bu hafta HALKIN SESİ sağlık köşemizde inceliyoruz.

Ton balığı, tüketilmesi risksiz bir protein kaynağıdır. Çünkü ton balığı okyanus balığıdır ve bu nedenle civa gibi toksik etki yaratabilecek kirli maddeleri içermiyor. Oldukça yüksek omega-3 içeren ton balığı bu nedenle de tüketilmesi gerekilen önemli bir protein kaynağıdır.

Omega-3 kaynağı

Omega-3 yağ asidinden sentezlenen ve beyin sağlığı için çok önemli olan EPA, DHA yağ asitleri ton balığında yüksek oranlarda bulunur. EPA yağ asidi özellikle kalğ hastalıkları riskini azaltırken, DHA ise beyin ve sinir sistemi çalışması için çok önemlidir. Günde 100 gram ton balığı ve 2 yemek kaşığı tüketmeniz günlük EPA, DHA alımını karşılamaktadır. Özellikle ton balıklı salata tüketirken içerisine ezilmiş keten tohumunu eklemeyi unutmayınız .

Daha zeki çocuklar için

Ton balığı zengin EPA VE DHA içermesi sayesiyle özellikle çocuklarda IQ seviyesini artırmayı destekler. Konserve ürünlerde olanları değil, poşette olan veya taze olarak satılan ton balığını çocuklarınıza haftada en az 2 en çok 3 sefer yedirmeyi hedefleyin.

Selenyum kaynağı

İşte sizlere ton balığını tüketmeniz için bir neden daha:

Özellikle kas zayıflığı, kalp hastalıkları, erken yaşlanma gibi riskler selenyum eksikliğinden gelişebilir. Selenyum çok önemli bir mineral olmasında rağmen besinlerde yaygın olarak bulunmaz, oysa ton balığı selenyumdan en zengin besinler arasındadır. Selenyum ayrıca çok güçlü bir antioksidan olup, serbest radikallerle savaşır ve bağışıklığımızı güçlendirip kanserden koruycu bir kalkan görevi görür.

Zinde salata tarifi

Sizlere hem tok tutucu hem çok sağlıklı hem de kilo vermenize yardımcı olacak ton balıklı salata tarifi sunuyorum…

Malzemeler;