Yaz mevsiminde sıklığı artan ürolojik problemlere dikkat

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr.Ç. Volkan Öztekin yaz mevsiminde üriner sistem enfeksiyonları, taş hastalığına bağlı problemler ve ani böbrek yetmezliği gibi bazı ürolojik hastalıkların daha sık görüldüğüne dikkat çekti. Doç. Dr. Ç. Volkan Öztekin bu tür rahatsızlıkların daha sık görülmesinde sıcaklık artışı ve yazın artan sıvı ihtiyacının yeteri kadar karşılanamamasının etkili olduğunu belirtti.

“Sıcak Havalar ile Artan Sıvı Kaybının Önlenmesi Önemlidir”

Üriner sistem enfeksiyonlarının yaz mevsiminde özellikle 18-40 yaş arası kadınlarda sık görüldüğünü söyleyen Dr. Öztekin, zamanının çoğunu dışarıda geçiren genç yaş grubunda kaybı karşılayacak kadar sıvı alınmamasının idrar miktarının ve akımının azalmasına, mesanede daha uzun süre kalan yoğun idrarın ise enfeksiyonlara yol açabildiğine dikkat çekti. Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr.Ç. Volkan Öztekin yaz döneminde cinsel aktivite sıklığındaki artışın da hem vajenden idrar yoluna bulaş olasılığını arttırdığının ve spermisid köpük, diyafram gibi doğum kontrol yöntemlerinin bu artışa katkıda bulunduğunun altını çizdi. Doç. Dr.Ç. Volkan Öztekin ayrıca temiz olmayan havuza ve denize girilmesi, artan terleme sonucu kişisel hijyende bozulma olması, dar kıyafetler ve iç çamaşırlarının daha fazla kullanılması gibi faktörlerin de üriner sistem enfeksiyonlarında artışa neden olabildiğini söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “ Temizliğinden emin olunmayan yerlerde deniz ve havuza girilmemesi, bol sıvı alınması, cinsel aktivite sonrası erken işeme, işeme ihtiyacı olduğu zaman bekletilmeden mesanenin boşaltılması, genital bölge temizliğinin önden (vajen ve idrar yolu) arkaya (anüs) yapılması üriner sistem enfeksiyonlarını azaltmaya yönelik alınacak tedbirlerdendir. Böbrek ve üriner sistem taş hastalığına bağlı, halk arasında “böbrek ağrısı” olarak bilinen renal kolik de yaz aylarında daha sık görülmektedir. Teorik olarak sıcağa ve yetersiz sıvı alımına bağlı olarak idrarın daha yoğun bir hal alması özellikle yatkınlığı olanlarda yeni taş oluşumuna ve mevcut taşların büyümesine yol açabilir. Sıvı alımı arttırmanın yanında aşırı hayvansal protein ve tuz alınmaması da yeni taş oluşumunu azaltabilir. Artan sıcaklıklara bağlı olarak sıklığı artan bir diğer hastalık da akut böbrek yetmezliğidir. Yaz mevsiminde artan bu tür rahatsızlıklardan korunmanın en etkili yolu yeterli sıvı alımıdır. Ayrıca kişisel hijyen alışkanlıklarının gözden geçirilmesi, cinsel aktivite ile ilgili koruyucu önlemler de etkilidir.”