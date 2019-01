Yakın Doğulu öğrenciler artık sigortalı

Yakın Doğu Okullar Grubu “sağlık sigortası” uygulamasını hayata geçirdi. Artık tüm öğrencilerin sağlığı Near East Hayat’la güvende olacak

Yakın Doğu Okullar Grubu, öğrencilerinin okul hayatları süresince sağlık

koşullarını en iyi şekilde sürdürebilmeleri için Yakın Doğu Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Near East Hayat işbirliği ile Near East Genç Sağlık Sigortası’nı hayata geçirdi.

Yakın Doğu Okullar Grubu tarafından finanse edilen ve tüm öğrencilere ek ödeme yükü getirmeden sigortalanan Yakın Doğu Okul Öncesi, Yakın Doğu İlkokulu ve Yakın Doğu Koleji öğrencileri, hazırlanan poliçe kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde, 7/24 ücretsiz tedavi imkanına sahip olacaklar.

Near East Hayat ile yapılan anlaşmaya göre, Yakın Doğu Okulları çatısı altında öğrenim gören tüm öğrenciler, eğitim –öğretim dönemleri boyunca, herhangi bir rahatsızlık durumunda sigorta kapsamındaki sağlık kuruluşlarının Acil Servisinden giriş yapmaları durumunda ek bir ücret ödemeden tüm sağlık hizmetlerinden ücretiz olarak yararlanabilecekler.

Near East Hayat Genç Sağlık Sigortası kapsamında, polikliniklere yapılacak müracaatlar için yılda 2 kez muayene ve 1 tahlil hizmeti ücretsiz olacak. Bu teminatların kullanılmasından sonraki poliklinik hizmetlerinde ise % 30 indirim uygulanacak.

Near East Hayat, öğrencilerin sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmeleri ve anlaşmalı sağlık kurumlarında kullanabilmeleri amacıyla Yakın Doğu Okullar Grubu öğrencilerine renk temalı “Sigortalı Kart”ları da hazırladı.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK İLK KEZ UYGULANAN SAĞLIK SİGORTASI

Near East Hayat’tan yapılan açıklamada, insanların sağlığını her şeyin önünde tutukları ifade edilerek, geleceğimiz olan çocukların kaliteli ve sağlıklı bir eğitim süreci yaşamaları konusunu son derece önemseyen Yakın Doğu Okullar Grubu ile böylesine anlamlı bir iş birliği içinde olmaktan da büyük mutluluk duyulduğu belirtildi. Açıklamada, “Sağlık Sigortacılığı’nda ilkleri gerçekleştiren Near East Hayat, iştiraki ve acentesi olan Near East Bank vasıtasıyla Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi işbirliği ile KKTC’de ilk defa Yakın Doğu Okulları öğrencileri için özel sağlık sigortası uygulaması yapmış oldu” denildi.

ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR HAYAT SÜRMESİ ÖNEM TAŞIYOR

Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün, yapılan anlaşma ilişkin olarak, çocuk sağlığı konusunda önemli bir adım attıklarını söyledi.

Ömür Şengün, “Kaliteli bir eğitim alabilmeleri için çocuklarımızın sağlıklı olmaları gerekir. Near East Hayat olarak, yaptığımız bu iş birliği ile çocuk sağlığı konusunda da önemli bir adım attığımızı düşünüyorum. Temennim tüm çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı bir hayat sürmeleridir. Olası hastalıklar ve kazalara karşı önlem almak önemlidir. Tüm öğrencilerimiz ve velilerimize bu güzel sağlık uygulamasını duyurmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Yakın Doğu Okullar Grubu olarak, tüm öğrencilerin akademik gelişmelerini en üst düzeye çıkarmanın en büyük hedefleri olduğunu belirten Yakin Doğu Koleji Müdürü Asım İdris, çağdaş bir vizyonla öğrencilerin akademik ve sosyo kültürel gelişimine önem verirken sağlıklı ve kaliteli bir eğitim süreci yaşamalarını da önemsediklerini dile getirdi.

Bu sebeple tüm öğrencilerini “Near East Genç Sağlık Sigortası” ile güvence altına almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Asım İdris, “Öğrencilere kendilerinin ve yaşadıkları çevrenin sağlığı konusunda dikkatli, duyarlı ve bilinçli olmalarını sağlarken, çocuklarımızın hızlı büyüme süreçlerinde onlara, sağlık, hijyen konularında doğru alışkanlıklar kazandırmayı hedefliyoruz. Bu amaçla belli aralıklarla doktorlar tarafından öğrencilerin sağlığı çeşitli taramalarla takip edilirken, öğrencilerimizi sağlık sigortası güvencesi altına alarak da kapsamlı sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlayacağız” dedi.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN SAĞLIĞI BİZİM İÇİN HER ŞEYDEN ÖNEMLİ…”

Yakın Doğu Koleji Ortaokul Müdürü Ömer Özkan, öğrencilerin, öğretmenlerin ve çalışanların Yakın Doğu Okular Grubu çatısı altındaki herkesin eğitim yanından bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı yaşamlar sürmesini istediklerini ve bunun için çalıştıklarını söyledi.

Geleceğin güvencesi olan öğrencilerin sağlığının da en az eğitimleri kadar değerli olduğunun bilinci ile yola çıktıklarını anlatan Ömer Özkan, bu bağlamda Near East Hayat Şirketi ile anlaşarak tüm öğrencileri ek bir ücret talep etmeden sigortaladıklarını ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Özkan, “Böye bir uygulamaya öncülük ederken amacımız, öğrencilerimizin sağlığının değerine olan farkındalıklarını arttırmaktır. Bu farkındalık şüphesiz, onların bireysel sağlıklarının önemini de vurgulayacaktır. Hayatın bizlere bahşettiği en güzel armağan sağlıktır” dedi.

Yakın Doğu İlkokulu Müdür Muavini Mehmet Süleymanoğlu ise, “Near East Genç Sağlık Sigortası” yla birlikte öğrencilerinin eğitimine ve öğrenimine verdikleri büyük önem kadar, sağlıklı bir bedene ve duygu dünyasına da çok değer verdiklerini gösterdiklerini ifade etti.

Yakin Doğu Okullar Grubu olarak, bugünün ve yakın geleceğin sorunlarına cevap bulabilen yetenekli, sağlıklı bireyler yetiştirme kararlılıklarını sürdürdüklerini belirten Mehmet Süleymanoğlu, bu vesile ile sağlık sigortası olanağını tüm Yakın Doğu’lu öğrencilere karşılıksız sunan Yakın Doğu Ailesine teşekkürlerini sundu.

Sözlerinin devamında Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sağlam kafa, Sağlam vücutta bulunur” özdeyişine atıfta bulunan Süleymanoğlu, “İnsanın en değerli varlığı olan sağlığını, güvence altına almasının ne kadar mühim olduğunu, bu nedenle ülkemizin geleceğinin emanet ettiğimiz öğrencilerimize bu hizmeti sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sayede aileler de sağlık harcamalarını kontrol altında tutabilecek, eğitim hayatı boyunca çocuklarının sağlığını da güvence altına almış olacaklardır” şeklinde düşüncelerini tamamladı.