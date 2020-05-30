Vücudun çeşitli yerlerinde görülen ve günlük yaşam kalitesini de olumsuz yönde etkileyebilen ödem vücudun asit değerlerindeki dengesizlik nedeniyle ortaya çıkıyor.

Tükettiğimiz tuz miktarının fazlalığı, hormonlar, hamilelik dönemi gibi durumlarda ödem sorunları ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Sizde günlük hayatta ödem sorunu ile baş etmeye çalışanlardansanız bu yöntemler tam size göre...

Vücuttaki Ödemi Azaltmanın Yolları Neler?



- Düzenli olarak spor



- Vücudun kan dolaşımı için günlük 15-20 dakika kadar ayakları yukarıda bekletme



- Özellikle masa başında çalışanlar için sürekli aynı pozisyonda kalmamak



- Boyu göz önünde bulundurarak kilonun boyu geçmemesinde özen gösterebilirsiniz

Ödem belirtileri arasında vücudun belirli bölgelerinde bozukluklar ile karşı karşıya kalıyorsak, nefes alış verişlerimizde zorlanmalar yaşanıyorsa, şişkinlik ve ağrı durumlarında, sık sık baş ağrısı, cilt bozuklukları gibi durumlar vücuttaki ödem oluşumu belirtileri arasında yer almaktadır.