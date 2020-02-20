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Vücut yağını azalt, fit ol

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Bu hafta HALKIN SESİ sağlık köşemizde, yağ depolarımızı eritmeye yardımcı besinlere yer veriyoruz.

Vücut yağını azalt, fit ol

Kilo verme çabalarınızda her şey sadece baskül üzerinde gördüğünüz rakamdan ibaret değildir.

Sağlıklı beslenme alışkanlıklarınızı uygulayarak , vücudunuza doğru besinleri vererek ve doğru egzersizleri yaparak, amacınız olan kilo vermeyi ve ayrıca bu verilen kilonun tamamının yağ kütlesinden olmasını sağlarsınız.

Bazı besinlerin temel yapıları gereği, içeriğinde bulundurdukları bazı besin öğeleri metabolizma hızına etki ederek, enerji harcamanızı artırır, böylelikle daha hızlı kilo vermenize destek olur.

Süt ve kakao

International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism dergisinde yayınlanan makalede bahsedilen bu iki besin, kas toparlanmasını hızlandırdığı, kan basıncını düzenleyerek organların sistemli şekilde çalıştırıp metabolizmayı canlandırıcı etkisini bildirmiştir.

Kakao; bileşiminden gelen antioksidanların etkisi de tüm bu sayılan özelliklere destek olmakta… Mevcut süt tüketimlerinize şekersiz kako özünü ekleyerek yağ depolarınızın azalmasını sağlayabilirsiniz. Mevcut besin tüketimlerinizi egzersizlerle tamamlayın ve daha hızlı yol katedin.

Kahve

Kahve klorojenik asit içermesi nedeniyle metabolizmayı hızlandırmaktadır. Son aylarda ülkemizde yeşil kahve tanıtımları oldukça yaygın, kilo verdirici özelliğiyle sık sık reklamlarda görmekteyiz. Tüm bunların sebebi klorojenik asit nedeniyle. Günlük besin tüketimimize yemeklerden 40-45 dakika sonra günde 3-4 fincan şekersiz kahve içerek metabolizmanızı hızlandırmaya katkı sağlayabilirsiniz.

Yulaf

Yayınlanan bir başka makalede yulafın insülin direncini azalttığı ve metabolizma üzerinde olumlu etki yarattığı açıklanmıştır. Kahvaltılarınızda, ara öğünlerinizde süt gurubuna yulaf ekleyerek hem tokluk hissinizi artırabilir hem de metabolizma hızınızı çalıştırabilirsiniz.

Nohut

Yapılan bir çalışmada düzenli olarak nohut yiyen ve düşük kalorili beslenen kişilerde bel çevresindeki yağlanmaların anlamlı olarak azaldığı belirtilmiştir. Genel anlamda kurubaklagil tüketimi haftada 2-3 kez tüketilmesi gerekli olan bir besin grubudur. Kurubaklagiller lif yönünden zengindirler ve lif içerikli beslenme uzun süreli tok kalmanızı sağlayarak kalori alımını azaltıp kilo vermenizi destekleyici olduğunu unutmayınız.

En tok en iyi ara öğün alternatifleri

1 kase probiyotik yoğurt    +   1 porsiyon meyve

3 yk light yoğurt +   2 yk yulaf ezmesi

200 ml light süt + 1 tatlı kaşığı kakao

1 su bardağı ayran  +  2 yk yulaf ezmesi

1 su bardağı light süt  +  5 diş bitter

1 dilim light peynir  +  10 adet fındık veya badem

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