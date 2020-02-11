Vücudunuza Baştan Aşağı Bakım Yapacak 10 Bitki

Hastalıklara genellikle bakteriler ya da virüsler neden oluyor. İlaç kullanmak istemeyenler doğal çözümlerden yararlanabilir.

Geçmiş zamanlarda “koca karı” ilaçları olarak adlandırılan bitkisel ilaçlar günümüzde de pek çok kişi tarafından kullanılıyor. Hastalıklara bakteriler ya da virüsler sebep olsa da, bazı kişiler kimyasal ilaçlardansa doğal yöntemleri tercih ediyor. Tabii ki böyle durumlarda en sağlıklısı doktora başvurmak. Ancak günümüzde bitkisel ilaçların kullanımı yaygınlaşıyor. Bitkisel ve doğal ilaçların fiziksel ve zihinsel sağlığı iyileştirdiği yapılan pek çok araştırmada kanıtlandı. Evde bulabileceğiniz bazı sebzeler ya da otlarla, soğuk algınlığı ve yüksek tansiyon semptomlarını hafifletebilirsiniz. Vücudunuzun baştan aşağı bakımını yapacak doğal çözümler…

1. Sarımsak

Sarımsak, grip ve soğuk algınlığı ile mücadelede çok iyidir. Kan basıncını dengeler ve kalp hastalığı riskini azaltabilir. Sarımsak ayrıca Alzheimer ve demansı önlemeye yardımcı olduğuna inanılan antioksidanlar içerir. Sarımsak yemeklerin içinde ya da çiğ olarak tüketilebilir.

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2. Biberiye

Biberiye aroması insanların hafızasını, konsantrasyonunu, performansını ve ruh halini iyileştirebilir. Ayrıca beynin yaşlanmasını da önleyebilir. Biberiye genellikle yemeklerde kullanılır. Ancak biberiye yağı da özellikle Osmanlı döneminde baş ağırısı gibi sorunlar için kullanılıyordu.

3. Acı biber



Biberi acı yapan etkenin bizim üzerimizde yaşlanma karşıtı etkisi vardır. Ayrıca acı biber, kulağa tuhaf gelse de mide ekşimesi gibi problemler için ağrı kesici olarak tüketilebilir. Öte yandan acı biberin metabolizmayı hızlandırdığı ve yağ yakımını artırdığı da biliniyor. Bu nedenle kilo vermek isteyenlere tavsiye ediliyor. Biber acı olduğu için herkesin yiyebileceği bir sebze değildir. Öte yandan tabii ki tüm problemleriniz için öncelikle doktora danışmanızda fayda var.

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4. Zencefil

Zencefil sindirimi kolaylaştırır ve gazı azaltır. Ayrıca ağrıyı hafifletir ve soğuk algınlığı ya da grip gibi rahatsızlıkların semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur. Ayrıca zencefil mide bulantısına da iyi gelir. Zencefili günlük olarak çay halinde ya da yemeklerinize ekleyerek tüketebilirsiniz.

5. Maydanoz



Maydanoz, yüksek tansiyonun tedavisine yardımcı olur. Ayrıca, K vitamini sayesinde kemik sağlığını da güçlendirir. Kurutulmuş maydanoz çorba, salata ya da farklı sebze yemeklerinde kullanılabilir. Öte yandan maydanozu kaynatmanın ödem ve idrar yolu enfeksiyonlarına da iyi geldiği biliniyor. Maydanozun kilo vermeye yararlı olduğu da pek çok beslenme uzman tarafından söyleniyor. Ancak tabii ki tansiyon, ödem ya da idrar yolu enfeksiyonu gibi problemlerde öncelikle doktora danışmalısınız.

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6. Nane



Nane baş ağrılarını ve migreni hafifletmeye yardımcı olur. Öte yandan nane çayı buharı, tıkalı burunları rahatlatabileceği için solunum problemlerine de yardımcı olabilir. Nane yaprakları kurutulmuş veya taze olarak kullanılabilir. Hem çaylara hem de yemeklere eklenebilir. Aynı zamanda bir yağ olarak da kullanılabilir.

7. Tarçın



Tarçın, vücut enfeksiyonlarıyla savaşmaya ve doku hasarını onarmaya yardımcı olabilir. Ayrıca anti-enflamatuardır ve kalp hastalığı riskini azaltabilir. Buna ek olarak tarçın, bakteriyel enfeksiyonlarla savaşmaya ve hatta sizi kanserden korumaya yardımcı olabilir. Tarçın çubuğu, çay ve kahveye eklenebilir ve tozu tatlılara, yulaf ezmesine, smoothie’lere ve kreplere eklenebilir. Günlük olarak tüketilebilir.

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8. Papatya

Papatya çayı özellikle regl ağrılarını hafifletebilir. Ayrıca sinirleri yatıştırıcı etkisi de vardır. Bu çay ayrıca vücuttaki kan şekerini düşürerek diyabet tedavisine yardımcı olur. Papatya çayı mideyi de rahatlatmaya yardımcıdır.

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9. Frenk soğanı

Frenk soğanı ya da yaprak soğanı uykuya yardımcı olan kolin içerir. Ayrıca içerisindeki folat sayesinde depresyonu hafifletmeye ve ruh halini dengelemeye yardımcı olabilecek serotonin üretimine müdahale eder. Bu bitki yemeklerde kullanılabilir.

10. Lavanta



Lavanta yağı yaraları ve böcek ısırıklarını iyileştirmeye yardımcı olan doğal bir üründür. Lavanta ayrıca kaygı, uykusuzluk ve depresyona yardımcı olur. Bu bitki ile yapılan yağ, antifungal dirençli enfeksiyonlarla da savaşabilir.

Lavanta en çok yağlarda kullanılır ve günde bir veya iki kez nemlendirici olarak uygulanabilir. Ayrıca hindistan cevizi yağı, tamanu yağı veya nane yağı ile karıştırabilirsiniz.

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