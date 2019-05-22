Sağlıklı bir vücudun temel ihtiyaçlarından biri sıvıdır. Günlük 2,5 litrelik su içerek vücudun ihtiyacı olan sıvı karşılamış olursunuz. Ancak uzmanlar vücudun sıvı oranını sadece su ile değil aynı zamanda bazı besinlerle karşılanması gerektiğini vurguluyor.

Peki vücudumuzun sıvı ihtiyacını gideren besinler nelerdir? Karpuz, salatalık, göbek marul gibi besinlerin vücudumuza sağladıkları inanılmaz faydaları.

SALATALIK:

Salatalık yüzde 96 oranda sıvı içermektedir. En yüksek sıvı oranına sahip olan bu besinden günde iki tane tüketerek vücudun günlük ihtiyacı olan sıvının yüzde 40'ını karşılar. Aynı zamanda salatalık C,K ve B vitaminleri bakımından zengindir.

ISPANAK:

A ve C vitaminleri bakımından zengin olan ıspanak vücudun ihtiyacı olan demir ve proteini yüzde 100 karşılar. insan sağlığı için oldukça önemli olan bu besin aynı zamanda sıvı oranı bakımından da zengindir.

KABAK:

Salatalıktan sonra sıvı oranı yüksek olan besin kabaktır. Ancak kabaktaki sıvı oranından yaralanmak için kaynatılıp tüketilmesi gerekir. Kızartılan kabak su miktarını çok çabuk kaybeder. Özellikle diyet ve düzenli spor yapan kişilerin hafta da iki tabak kaynatılmış olarak yapılan kabak yemeği tüketerek vücudun ihtiyacı olan sıvının yüzde 50'sini karşılayabilir.

ANANAS:

Ananasın içerisinde yüzde 87 oranda sıvı bulunmaktadır. Bu sıvı içerisinde bromelain maddesi bulunur. Bu madde vücuttaki hücreleri yeniler. Yani ananas hem sıvı oranını karşılar hemde vücudu gençleştirir.

DOMATES:

En çok tüketilen besinlerden biri olan domates sıvı oranı yüksektir. Ancak domatesin içerisinde aynı zamanda asit içerikli maddelerde varır. Bu yüzden günde 3 ya da 4'ten fazla tüketilmemelidir. Ayrıca domates sadece sıvı oranı için fayda sağlayan bir besin değil aynı zamanda içerdiği flavanoid madde sayesinde antioksidan etkisi de göstererek vücudu kanserli hücrelere karşı korur.

TURP: Çoğu kişi tarafından faydaları az bilinen turpun aslından insan sağlığına birçok olumlu etkisi vardır. Ayrıca turp sıvı oranında zengin olan besinlerden biridir. Uzmanlar turpun suyu çıkartılarak tüketildiğinde midedeki asit oranını düzenlediğini aynı zamanda sindirimi kolaylaştırdığını vurguluyor.

GREYFURT:

Yapılan araştırmalarda yemeklerden önce tüketilen bir bardak greyfurt suyunun hem kilo vermeyi kolaylaştırdığı hemse su içmek istemeyenler için ideal bir içecek olduğunu ortaya çıkarılmıştır. Ancak kronik rahatsızlığı olan ve ilaç kullanan kişilerin greyfurt tüketmeden uzmanlarına danışmaları gerekir. Greyfurt ilaçlarla tüketildiğinde içerdiği yüksek sıvı nedeniyle olumsuz sonuçlarda verebilir.

KEREVİZ:

Kerevizin saplarında yüksek miktarda sıvı bulunur. Kereviz içerdiği bu sıvı oranı sayesinde vücutta meydana gelen ciddi komplikasyonların yaşanmasını önler. Yapılan araştırmalarda günde bir barda kereviz suyu içerek yaşanan baş ağrısı, depresyon, stres ve yorgunluk gibi yaşam kalitesini düşüren rahatsızlıkların yaşanması engeller.

MARUL:

Yüzyıllardır hem zayıflamak hemde vücuttaki toksinleri temizlemede etkili olduğu bilinen göbek marul, bu faydasını içerdiği sıvı oranı sayesinde yaptığı ortaya çıkarıldı. Düzenli tüketilen marul vücudun bağışıklığını güçlendirerek hastalıklara karşı bir kalkan oluşturur.