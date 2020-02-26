Virüslere ve Hastalıklara Karşı Bağışıklık Güçlendirme Önerileri

Tüm dünyaya yayılan corona virüs, insanların panik yaşamasına neden oluyor. Öldürme oranı yüzde 2 olan virüs bazı vakalarda tedavi edilebiliyor.

Corona virüsün ortaya çıkmasıyla birlikte tüm dünyada büyük bir panik yaşanıyor. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü neredeyse tüm dünyaya yayıldı. Öldürme oranı yüzde 2 olan virüs, en çok bağışıklık sitemi zayıf kişileri etkiliyor. Corona virüsünden korunma yollarından biri de bağışıklık güçlendirici besinler almak ve bağışık güçlendirme için egzersiz yapmak. Peki bağışıklık sistemini güçlendirici besinler nelerdir? Bağışıklık güçlendirme için başka neler yapılabilir? Detaylara birlike bakalım.

Corona virüsü neredeyse tüm dünyaya yayıldı. Şu ana dek 2 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 80 bin kişi ise virüsle mücadele ediyor

Corona virüsünden korunma yolları ise aslında oldukça basit. Bunlardan biri de bağışıklık güçlendirme. Çünkü virüs bağışıklığı zayıf kişilerde ölümlere neden olabiliyor

Bağışıklık sistemi, vücudu hastalıklara karşı korur. Vücuda giren bakteri ve virüslerle savaşarak etkilenmemizi önler. Ancak tabii ki bunun için bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekiyor



Bağışıklık sisteminin desteklenmesi ve güçlendirilmesi, hastalıklara karşı direnç kazanmak ve soğuk algınlığı, grip ve kanserden etkilenme olasılığını azaltmak için en önemli noktalardan biri.

Bağışıklık güçlendirme için hem besinlerden faydalanabilir, hem ek vitamin takviyeleri alabilir, hem de yaşam kalitenizi arttırabilirsiniz

Bağışıklık güçlendirme için öncelikle beslenmeden stres seviyesine kadar hayat kalitenizi gözden geçirmeniz gerekiyor. İşte bağışıklık güçlendirme için yapmanız gerekenler;

1. Vitamin alımına özen gösterin

Bağışıklık güçlendirme için vitamin alımına özen göstermelisiniz. Tabii ki bu vitaminleri doğal yollarla yani besinler aracılığıyla almak önemli. A, B, C, E, B6 ve B12 vitaminleri mutlaka almanız gereken vitaminler arasında bulunuyor.

A vitamini: Antitümör aktivitesi, savaşçı hücreler (akyuvar) güçlendirilmesi, antikor tepkisinin artırılması dahil pek çok bağışıklık sürecini destekler ve uyarır. Eksikliği olan kişiler özellikle viral enfeksiyonlara daha kolay yakalanır.

C vitamini: C vitamini özellikle bağışıklık güçlendirme etkisi ile bilinir. Antiviral ve antibakteriyal etkisi bulunur.

E vitamini: Bağışıklık güçlendirme etkisi olan vitaminlerden biri. E vitamini ayrıca; alyuvarların oluşumuna katkı sağlar ve kanın pıhtılaşmasını önleyerek, kan dolaşımını düzenler.

B6 vitamini: Yetersizliği bağışıklık sisteminin baskılanmasına neden olur. B6 vitamini vücudun ihtiyacı olan enzimlerin sağlıklı şekilde salgılanmasını sağlar.

B12 vitamini: Hücrelerin yapı taşlarından DNA’yı oluşturan bu vitamin ise proteinin sentezlenmesine yardımcı olur. Karbonhidratları glikoza çevirir, yağı azaltır ve enerjiyi artırır.

Demir eksikliği: Lenf bezlerinin yapısının bozulması, savaşçı hücrelerin işlevinin azalması gibi bağışıklık sisteminde önemli bozukluklara neden olur. Bu nedenle demir alımı bağışıklık güçlendirme üzerinde etkilidir.

Çinko: Birçok virüs cinsinin çoğalmasını engeller. Pek çok bağışıklık sistemi reaksiyonunda hayati rolü vardır.

2. Bağılıklık güçlendirme düşmanı: Siyah çay ve kafein yerine bitki çaylarını tercih edin



Siyah çayın çok fazla tüketilmesi kandaki demir oranını azaltabilir. Bu da bağışıklığınızın zayıflamasına neden olabilir. Öte yandan siyah çay ya da kahvenin içinde bulunan kafein de uykusuzluk, huzursuzluk ve anksiyeteye neden olabilir. Bu yüzden gün içerisinde siyah çay ya da kahve yerine başta yeşil çay olmak üzere diğer bitki çaylarını da tüketebilirsiniz. Yeşil çay, siyah çaya göre üç-beş kat daha kuvvetli antioksidan içerir.

3. Bu besinleri mutlaka tüketin

Besinlerden gerekli vitaminlerin alınması için mutlaka her gıdanın mevsiminde tüketilmesi gerekir. Bağışıklık güçlendirme için özellikle tüketmeniz gereken gıdalar ise;

– Probiyotikler (süt ve süt ürünleri)

– Kuş burnu

– Keten tohumu

– Yumurta ve et, balık gibi hayvansal gıdalar

– Yeşil yapraklı sebzeler

– Turunçgiller (portakal, limon, mandalina)

– Kuru baklagiller (kuru fasulye, nohut, mercimek vb.)

4. Bağışıklık güçlendirme için günde en az 2-2.5 litre su için

Vücutta gerçekleşen çoğu reaksiyon için su gerekli. Sağlıklı bir kişinin ise günde en az 2-2.5 litre su içmesi gerekiyor. Bağışıklık güçlendirme için gerekli olan sıvı miktarı kış aylarında da azaltılmamalı.

5. İşlenmiş gıdaları ve şekeri mümkün olduğunca az tüketin

İşlenmiş ve paketli gıdaların içerisinde bulunan katkı maddeleri bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir. Özellikle paketli gıdaların içerisinde bulunan rafine şeker, akyuvarların bakteri yutma ve yok etme yeteneğini azaltır. Bu nedenle şekerli gıdaların da tüketilmemesi gerekiyor.

6. Spor yapmaya özen gösterin

Spor yapmak, vücudunuzun hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir. Yapılan pek çok araştırmada düzenli egzersiz yapmanın bağışıklık güçlendirme için birebir olduğu ve kronik hastalıklar dahil pek çok hastalığı önlediği ortaya çıktı. Fred Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi’nin yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre düzenli olarak haftada beş gün 45 dakikalık orta şiddetli kardiyovasküler sistemi çalıştıran egzersiz programı (tempolu yürüyüş, bisiklete binme) uygulayan menopoz sonrası kilolu kadınlarda grip ve soğuk algınlığı riski egzersiz yapmayanlara göre yüzde 50 daha az. Bir yıl süreyle bu programı takip edenlerde soğuk algınlığı riski önemli düzeyde azalırken, egzersiz yapmayanlarda soğuk algınlığının önemli düzeyde arttığı, ayrıca alerjilerin ve diğer problemlerin de daha çok olduğu gözlemlendi.

7. Stres seviyenizi azaltmak için yeni şeyler deneyin

Stres, pek çok hastalığın oluşumunu tetikleyebiliyor. Her ne kadar stresten uzak kalmak zor olsa da, stres seviyenizi azaltmak için meditasyon ya da spora yönelebilirsiniz.

8. İyi uyumaya özen gösterin

İyi ve kaliteli bir uyku bağışıklık güçlendirme için gerekli olan şeylerden biri. Düzensiz uyku vücudun kendini yorgun hissetmesine ve bağışıklığın zayıflamasına neden olur.

9. Bağışıklık güçlendirme için zararlı alışkanlıkları bırakın

Sigara ve alkol gibi alışkanlıklar bağışıklık sisteminizin zayıflamasına neden olur. Bu yüzden bağışıklık sistemini güçlendirmek için bu tip zararlı alışkanlıklardan mümkün olduğunca uzak durmalısınız.