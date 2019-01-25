Günde 100’ün üzerinde hasta, grip hastalığı şikayetiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne başvuruyor. Vakaların yüzde 80’i domuz gribi vakası. Hemşireler, artan grip vakalarından dolayı hastalara yetişemiyor

Son zamanlarda artan grip enfeksiyonu dolayısıyla Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Hakkı Serhat Tulay ve Doktor Ahmet Körceğez açıklamalarda bulundu.

Doktor Ahmet Körceğez açıklamada şöyle dedi:

“Genel olarak kulak burun, göğüs şikayetleri gün geçtikçe artış göstermektedir. Grip ve benzeri septomlarda başvuran hasta sayısı günlük yaklaşık olarak 100 ve üzerini geçmektedir. Gribin mevsimsel olayından bahsedebiliriz ama son haftalarda bunun artış göstermektedir. Bu vakaların yüzde 80’i domuz gribi vakasıdır. Çünkü yapılan bazı testler bunu doğrulamaktadır. Her hastaya test uygulanmamaktadır. Çünkü bunu Dünya Sağlık Örgütü önermemektedir.Genel olarak hastalar gripten korkmamalıdır. Bizim çağrımız hastalara şu şekildedir; özellikle gribe yakalandıktan sonra dinlenmelidirler, istirahat etmelidirler, bunun aksi uygulamaları nedeniyle grip artış gösterir. Kalp hastası, bronşit ve sigara kullanan bir hasta ise ve buna benzer rahatsızlıkları varsa bu süreci zor atlatır. Bilinçsiz şekilde herhangi bir ilaç kullanmışsa gribi atlatması zorlaşır. Grip denilen vakanın virüs enfeksiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Grip aşısı piyasaya geç çıktı kişiler yeterince aşı olmadılar.Bu sebepten dolayı gripte büyük artış görüldü.Hastaneye gelen tüm hastalar grip değildir kimisi nezle vs.gibi enfeksiyonlardır”

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Hakkı Serhat Tulay açıklamada, “Hastaların sağlığı için acil servis ortamı elemanları iki katına çıkarıldı. Ayrı olarak ise acil müdahale için grip odası açıldı bu odada hastalık sürecini kolayca atlatılması için ellimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Gazimağusa Devlet Hastanesi hemşireleri artan grip vakalarından dolayı hastalara yetişemediklerini söylediler.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Hakkı Serhat Tulay, “Gazimağusa Devlet Hastanesi adanın en yeni ve başarılı hastanelerindendir. Hastanemizde personel sıkıntısı yaşıyoruz. Yirmi dört saat süren bir hizmet veriyoruz ama personel sıkıntılarından dolayı eksiklikler yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Doktor Ahmet Körceğez, “Hemşire personellerinin daha fazla çalıştığını söyledi ve bu personellin hastane için yetersiz olduğunu dile getiren Körceğez, bu sıkıntıların giderilebilmesi için personel sayısının arttırılması gerekiyor. Dünya Sağlık Örğütü verilerine göre adanın nüfusuna göre hemşire sayısı olarak oldukça gerideyiz. Mağusa ve İskele bölgesinde tek hastane olduğumuzdan dolayı nüfusa göre yetememektedir” dedi.

Hastane hemşireleri ise yatak sayısının az olup hastalara yetmediğini söyledi. Yaşanan virüs nedeniyle hastaların tedavisi uzun sürmektedir. Hemşirelerin çok yoğun çalıştığından dolayı olumsuz etkilendiklerini ve bu olumsuzlukları eve taşıdıklarını aktardı.

Hastaların hastaneye müdahale edilmesi için geç getirilmesi uzun tedavi süreçlerine neden olmakta olduğuna dikkat çeken hemşireler “Hastanede çalışmakta olan 20’ye yakın personelimizin raporlu olduğu ve personel sıkıntısı çektiğimiz söz konusudur. Yetersiz personel sıkıntısından dolayı iş yükümüz artmaktadır. Yoğunluktan zaman bulamıyoruz kapasitenin üstünde hasta yatırılıyor. Yeni bir ek binaya ihtiyacımız var. Genel olarak yoğun bakım ünitelerinde de eksikliklerin yaşandığından dolayı acil olan hastalarımızı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesine nakil edilmektedir” dediler.

Genel olarak personel sıkıntısının yaşandığını tekrarlayan hemşireler bu eksikliklerinin giderilmesi için çağrıda bulundular. (MHA)