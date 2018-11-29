Uyku hormonu; melatonin ve obezite

Melatonin hormonu; son yıllarda adından sıkça söz ettiriyor. Neden mi? Bu hormonun ana görevi vücudun biyolojik saatini koruyu ritmini ayarlıyor, vücudun birçok fizyolojik ve biyolojik süreçlerinde rol almasıyla aslında vücut için çok önemli bir hormondur.

Melatonin hormonunun görevleri

Hücre yenilenmesini sağlar, antioksidan niteliğindedir.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunur.

Uyku ritmini sağlar,

Vücut ısısını düzenleyicidir,

Melatonin vücudun her yerine dağılabilme özelliğindendir. Kan ve beyin bariyerlerini geçerek tüm bölgelerde görev yapabilme kabiliyetinde olan bir hormondur.

Melatonin en bilinen özelliğiyle uyku kalitesinin korunması ve artırılmasıyla yakından ilgilidir. Uyku problemi olan kişilerde melatonin seviyeleri düşük bulunmuştur.

Melatonin hormunu gece 23,00 ila 05,00 saatleri arasında salgılanır. Hormonun temel görevi vücudun biyolojik saatini koruyup vücut ritmini düzenlemesidir.

Uyku Düzensizliği ve Obezite

Yapılan birçok araştırmada, uyku problemi yaşayan kişilerin obeziteye yakalanma olasılığının daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Melatonin üretim eksikliğinde, kişinin uykusuzluk yaşaması veya tam ters olarak uyku problemi olan kişilerde yetersiz melatonin salgılanması gelişiyor, yani her şekilde kısır döngü gelişiyor!

Melatonin mevcut durumdan etkileniyor. Melatonin üretiminde azalma; yaşlanma evrelerinde, ışıklı ortamlarda uyuma veya uzun süreli gece boyunca ışıklı ortamlarda oturma, vardiya sisteminde çalışıp uyku düzensizliği yaşayan kişilerde sıkça rastlanılan bir durumdur.

Tüm bu sayılan durumlar, melatonin hormonun işlev görmesini etkiler. Peki melatonin çalışma düzeni etkilenirse, biyolojik ritmimiz nasıl etkilenir ? İnsüline karşı direnç, glikoz intoleransı, uyku bozukluğu, metabolik dengesizlikler sonucunda obeziteyle karakterize bir tablo ortaya çıkar…

Mevcut kanıtlar bilinen melatonin eksikliğinde yerine takviye yapılmasının sağlıklı hal, sağlıklı uyku düzeni için katkı sağlayacağı görüşündedir .

Ayrıca bir diğer önemli faktör unutulmamalıdır. İyi kaliteli bir uyku, vücut yenilenmesini ve bağışıklık sistemin güçlenmesine katkı sağlar…