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Unutkanlığa iyi gelen besinler

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Gün geçtikçe artan unutkanlık sorunu, bazı besinlerin düzenli tüketilmesiyle giderilebiliyor.

Unutkanlığa iyi gelen besinler

 

Beslenme ve Diyet Uzmanları, güçlü bir hafızaya sahip olmak için özellikle orman meyveleri ve omega 3'ten zengin bir beslenmeye yönelmeniz gerektiğine dikkat çekiyor ve karabuğday, çavdar, yulaf gibi besinlere günlük diyetinizde mutlaka yer verin önerisinde bulunuyor.

İşte diğer önemli tavsiyeler…

 

Her gün 5 porsiyon sebze ve meyve tüketin

Güçlü bir hafıza için porsiyonlardan biri mutlaka orman meyvesi, özellikle de yaban mersini olsun. Çünkü yabanmersini, bol miktarda içerdiği ‘polifenol’ sayesinde beyin hücrelerine saldıran serbest radikallerle savaşabiliyor. Günde 2-3 tepeleme yemek kaşığı, yani yaklaşık 30 gram yaban mersini tüketmeniz yeterli olacaktır. Eğer tazesini bulamazsanız kuru yabanmersini de yiyebilirsiniz. Ancak satın alırken mutlaka tadına bakıp şeker oranını kontrol edin. Ayrıca elma, böğürtlen, kiraz, kırmızı erik, ahududu, çilek en iyi antioksidan kaynaklarını oluşturuyor. Bunların yanı sıra; kayısı, kırmızı ya da yeşil üzüm, portakal, kırmızı greyfurt, şeftali, armut ve mandalina da çok güçlü antioksidanlardandır. Muz, kivi, mango ve nektari de bol antioksidan içerir.

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2 porsiyon balık tüketin

Omega 3 yağ asidinden zengin, trans yağ asitlerinden fakir bir beslenme düzeni beyin sağlığı açısından oldukça önem taşıyor. Yapılan araştırmalarda, omega 3 yağ asitlerinden zengin beslenmenin alzeimer riskini azalttığı ortaya kondu. Unutkanlığı önlemek için haftada 2 gün balık yemeniz şart. Eğer balık tüketemiyorsanız günde 1 gram omega 3 takviyesi almanızda fayda var. Ancak omega 3 yağ asidinin tüketim miktarı yaşa ve hastalık durumuna göre değişebiliyor. Bu nedenle günde ne kadar takviye almanız gerektiğini doktorunuza mutlaka danışın.

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Günde 3 adet ceviz yiyin

Ceviz de omega 3 yağ asidi açısından en zengin kaynaklardan biridir. Güçlü bir hafızaya sahip olmak için günde 3 adet ceviz tüketmek, yaşlılık dönemine yapacağınız en büyük yatırımlardan biri olacak.

 5 adet ceviz yiyin ve 4 saat bekleyin bakın ne oluyor... - Foto Haber

 

 

B12 vitamininden zengin beslenin

Araştırmalar özellikle B, C, D ve E vitaminlerine ağırlık verilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Sağlıklı beslenme kurallarına uyulduğunda tüm bu vitaminler doğal yollardan alınabiliyor. Yoğun iş temposu, ağır çalışma koşulları ve doğal yetiştirilmeyen besinler nedenleriyle özellikle B12 vitamini eksikliği ortaya çıkıyor. Haftada 3 kez kırmızı et, günlük süt, yoğurt, peynir ve yumurta tüketimi vücuda yeterli B12 vitamini alınmasını sağlıyor.

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1 kase tahıl tüketin

E vitamini beyin sağlığı açısından en temel antioksidanlardan birini oluşturuyor. Bu vitamin özellikle tahıllarda bolca yer alıyor. Bu nedenle bulgur, esmer pirinç, buğday, karabuğday, çavdar, yulaf gibi besinlere günlük diyetinizde mutlaka yer verin. E vitamini aynı zamanda ıspanak, kabak, semizotu ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler; zeytinyağı, fındık, ton balığı, sardalya, yumurta sarısı, domates ve patateste de bol miktarda bulunuyor.

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Çay ve bitter çikolata

Polifenol olan bitter çikolata ve çay da beyni genç tutan besinlerden. Ancak kalorileri yüksek olduğu için sınırlı miktarda tüketmeyi de unutmayın.

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