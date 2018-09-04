Ülkemizde en çok uygulanan cerrahi işlem: Sünnet

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mammadov, sünnet işleminin ciddi bir müdahale olduğunu, sünnetin ehil olmayan kişilerce veya yanlış şartlarda yapıldığı zaman ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini, sünnet işleminin 0 – 2 Yaş arası ya da 6 yaş sonrası yapılmasının doğru olduğunu belirtti.

Sünnetin penisin uç kısmını örten derinin cerrahi bir işlemle çıkarılması durumu olduğunu söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emil Mammadov, dünyada en çok yapılan cerrahi operasyonun sünnet olduğunu belirtti. Sünnetin tam olarak nerede ve ne zaman ortaya çıktığının bilinmediğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Emil Mammadov, sünnetin tarihçesinin yazılı tarih öncesine kadar uzandığını belirtti. Sünnetin kültürümüzde dinsel bir uygulama olarak bilinse de tıbbi yarardan dolayı da yapıldığını söyleyen Yrd. Doç. Emil Mammadov, batı toplumlarında ise sünnetin birçok kişinin dini inanç olarak yer almamasına rağmen çocuklarını sünnet ettirdiklerini belirtti. Yrd. Doç. Dr. Emil Mammadov şöyle devam etti: “Sünnetin tıbbi açıdan birçok yararı olduğu araştırmalarla gösterilmiştir. Penis ucu temizliğinin sağlanmasının yanında, sünnetli erkeklerde idrar yolları enfeksiyonu, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, prostat kanseri, penis başı kanseri ve eşlerinde rahim ağzı kanseri daha az görülmektedir.”

Sünnet 0 – 2 Yaş Arası ve 6 Yaş Sonrası Yaptırılmalı

Sünnet işleminin 0-2 yaş arası ya da 6 yaş sonrası yapılması gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Emil Mammadov, yenidoğan döneminde lokal anestezi ile sünnet işleminin rahatlıkla uygulanabileceğini belirtti. Çocukların 2 ile 6 yaş arası ve özellikle 3 ile 4 yaşlarında sünnet edilmemesi gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Emil Mammadov, bu yaşlarda yapılacak sünnet işleminin çocukta psikolojik açıdan olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti. Bu nedenle çocukların bu yaşlarda sünnet edilmesinin önerilmediğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Emil Mammadov, sünnetin yenidoğan bebeklerin ilk otuz gününde ya da iki yaş öncesi ile altı yaşından sonra yapılmasının tavsiye edildiğini belirtti.

Sünnetin Çocuk Cerrahi Uzmanları veya Çocuk Üroloji Uzmanları Tarafın Yapılması Önemli

Sünnet işleminin çocuk cerrahi uzmanları ve çocuk üroloji uzmanlarına yaptırılması gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Emil Mammadov, sünnet işleminin uygun olmayan koşullarda ve ehliyetsiz kişilere yaptırılmaması gerektiğini belirtti. Yrd. Doç. Dr. Emil Mammadov şöyle devam etti: “Yanlış seçim çocuğun geleceğini karartabilecek hataların doğmasına neden olabilir. Hatalı sünnet, peniste kalıcı hasarlara ve cinsel fonksiyon bozukluklarına neden olmaktadır. Kanama, enfeksiyon, penis başı yaralanması, işeme deliği darlıkları, yetersiz sünnet, penis kaybı, his kaybı ve ereksiyon sorunları hatalı sünnetin olumsuz sonuçlarından birkaçıdır. Tüm bu nedenlerden dolayı sünnetin ehil ellerde ve hastane ortamında yapılması hayati önem taşır.”

Sünnet Hastanelerde Yaptırılmalı

Sünnetin hastane ortamında yapılması ile sterilizasyon koşullarının tam olarak sağlanabileceğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Emil Mammadov, sünnet sonrası akut enfeksiyonlar dışında hepatit B ve hepatiti C gibi kötü sterilizasyon koşullarından kaynaklanabilecek kronik enfeksiyonların da önüne geçildiğini belirtti. Sünnet işleminin uzman kişilerce uygulandığı zaman çocuğun psikolojik olarak en az travma göreceği şartlar sağlanarak gerçekleştirildiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Emil Mammadov, sünnetin çocukların psikolojisi için mutlaka anestezi altında yapılması gerektiğini belirtti. Yrd. Doç. Dr. Emil Mammadov şöyle devam etti: “Sünnet operasyonu büyük çocuklara genel anestezi altında yapılmalı, yeni doğan bebeklerde ise sünnet lokal anestezi ile uyuşturma işlemi uygulanarak rahatlıkla uygulanabilmektedir. Büyük çocuklarda lokal anestezi yapılan sünnet esnasında ağrı duyusu ortadan kaldırılsa bile çocuk dokunma ve çekme hareketlerini hissetmekte, buna karşı psikolojik olarak olumsuz tepki verebilmektedir. Bu nedenle büyük çocuklarda lokal değil, genel anestezi tercih edilmelidir. Operasyondan önce çocuğun sakinleşmesini ve ailesinden ayrılmasını kolaylaştıran bir ilaç ağız yoluyla verilir. Anestezi sırasında kullanılan ilaçlar, normal çalışan bir vücutta kalıcı, birikici etkiye sahip değildir. Sünnet sonrası iyileşme süresi kişiye göre değişmekle birlikte, 24 – 48 saat içinde hasta günlük yaşamına dönebilir.”