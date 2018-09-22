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Ülkelerin erken ölüm oranları hesaplandı

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İngiltere'de yapılan bir araştırma, erkekler ve kadınların 70 yaşından önce bulaşıcı olmayan hastalıklardan ölüm ihtimallerini hesapladı. Erkeklerde Moğolistan listenin başını çekerken kadınlar için 70 yaşından önce ölüm ihtimalinin en yüksek olduğu ülke Sierra Leone oldu.

Ülkelerin erken ölüm oranları hesaplandı
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İngiltere'deki bilim insanları 70 yaşından önce bulaşıcı olmayan hastalıklardan ölme ihtimallerini hesapladı.

Araştırma için kanser, akciğer hastalıkları ve diyabet gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar nedeniyle kaç kişinin hayatını kaybettiği hesaplandı.

Yapılan sıralamaya göre erkekler için listenin başında Moğolistan yer alıyor.

Ülkede 30 yaşındaki bir erkeğin, 70 yaşına gelmeden ölme ihtimali yüzde 38,8 olarak saptanırken Türkiye'de bu oranın yüzde 21,5 olduğu görüldü.

 Kadınların 70 yaşına gelmeden ölme ihtimalinin en yüksek olduğu ülkeyse yüzde 32,6’lık oran ile Sierra Leone... Bu ülkeyi yüzde 30,1 ile fildişi sahili takip ediyor.

 Türkiye'deki kadınların 70 yaşından önce bulaşıcı olmayan hastalıklardan ölme ihtimaliyse yüzde 11,3 olarak hesaplandı.

 Uzmanlar bu oranların düşürülebileceği kanısında...

 Alkol ve sigara tüketiminin azaltılmasına yönelik politikaların bu oranları daha aşağı çekeceği düşünülüyor.

 Ayrıca sağlık sisteminde yapılacak iyileştirmelerin de 70 yaşından önce ölme ihtimalinin düşüreceği belirtildi.

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