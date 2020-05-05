"Ülkede koronavirüs konusunda geriye dönük tarama yapılmalı"

Başbakanlık Covid-19 Mücadele Komisyonu Başkanı Dr. Sibel Siber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla daha önce de iddia ettiği ülkede 10 Mart tarihi öncesinde de koronavirüs vakası olabileceği düşüncesinde ısrarcı olduğunu belirtti. Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü'nün, tüm ülkelere çağrıda bulunduğunu ve ülkelerinde, salgından önce de korona vakaları olabileceğini söylediğine dikkat çeken Siber, ülkemizde de bilimsellik temelinde bir araştırma yapılması gerektiğini vurguladı.

Siber’in paylaşımı şöyle:

"Ülkemizde ilk Coronavirüs vakasına 10 Mart'ta tanı kondu. Daha önce de bu vakaların olmasının muhtemel olduğunu birçok meslektaşım ile birlikte ben de sıklıkla dile getirdim. Hatta geriye dönük bir çalışma başlatılmasını da talep ettik. Bu iki şekilde olabilirdi. 1- Aralık, Ocak ve Şubat aylarındaki şüpheli vakalara antikor testi yapmak 2- Aynı dönemlerde ağır zatürre nedeniyle hastanede tedavi gören hastaların akciğer tomografilerini incelemek. Maalesef bu konuda tüm ısrarımıza rağmen henüz bir adım atılmadı. Son olarak Fransa'da geriye dönük zatürre vakalarının tomografileri incelendiğinde, Aralık sonunda, Corona vakasının olduğu tesbit edildi. Fransa'da salgın Şubat 'ta başlamıştı; ama salgından 1 ay önce Fransa'da Corona vakası vardı. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkelere çağrıda bulunuyor ve ülkelerinde, salgından önce de Corona vakaları olabileceğini söylüyor. Bunun için 2019 sonlarından itibaren geriye dönük tarama yapmalarını öneriyor... Şimdi bilimsellik temelinde bu araştırmayı yapacak mıyız? Yoksa "10 Mart'tan önce bizde vaka yoktu" şeklinde bilimsellikten uzak iddialarımızda ısrarcı olmaya devam mı edeceğiz?"