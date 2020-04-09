Ülkede en fazla vaka 50-59 yaş aralığında

Bakan Pilli toplam 64 yerel vaka olduğunu, en fazla vakanın 50-59 yaş aralığında olduğunu kaydetti

Kuzey Kıbrıs’ta bir yeni korona virüs vakası daha görüldü. Ülkede dün yapılan 178 test sonucunda 1 yeni vaka daha tespit edildi, toplam vaka sayısı 95'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, yeni vakanın yurt dışından gelen temaslı bir kişi olduğunu dile getirdi.

Pilli,dünkü tabloyu şöyle özetledi:

"Tespit edilen yeni vaka sayısı 1, toplam vaka sayısı 95'e ulaştı. Tespit edilen pozitif vaka, yurt dışından gelen temaslı bir kişidir. Test yapılan toplam kişi sayısı 3424, bugün (dün) yapılan toplam test sayısı 178. Tedavisi devam eden hasta sayısı 48, taburcu edilen hasta sayısı ise 44. Kaybedilen vaka sayısı 3, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1. "

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 36 kadın 28 erkek vaka olduğunu açıkladı, Pilli ayrıca vakaların yaşlara göre dağılımını da açıkladı;

0-9 yaş arası 3 kişi

10-19 yaş arası 7 kişi

20-29 yaş arası 7 kişi

30-39 yaş arası 8kişi

40-49 yaş arası 8 kişi

50-59 yaş arası 16 kişi

60-69 yaş arası 7 kişi

70-79 yaş arası 6 kişi

80-89 yaş arası 2kişi

Bakan Pilli ayrıca toplam 64 yerel vaka olduğunu, en fazla vakanın 50-59 yaş aralığında olduğunu anlattı. En düşük yaşın 7 en yüksek yaşın 82 olduğunu anlatan Pilli, 1 hamile pozitif vaka olduğunu da söyledi.

Yapılan bağışlardan bahseden Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, bağışta bulunan herkese teşekkürlerini iletti:

"Elektrik Mühendisleri Odası: 1 adet ventilatör cihazı 119 bin TL, İnşaat Mühendisleri Odası: 1 adet ventilatör ve 119 bin TL, Mimarlar Odası: 1 adet ventilatör, 119 bin TL, İnşaat Encümeliği: 5 adet ventilatör cihazı, 5 adet monitör cihazı ve medikal hava sistemini yapıyorlar. 1 milyon 345 bin TL. KTTO: 600 adet pcr cihazı, 11 kutu izolasyon kiti, 20 hasta başı monitörü 2 bin 500 hızlı kit. Serhan Kombos'a teşekkür ediyorum. KTOB: 5 adet yoğun bakım ventilatörü 333 bin TL. KTTB: 7 kutu PCR cihazı ve 21 kutu izolasyon kiti. Halil Falyalı ve Hüsnü Falyalı'dan 2 bin 500 adet hızlı kit. Califorian Restoran: 100 bin TL. Güçveren Metal: 25 bin TL. Kamu-Sen: 50 bin TL. Turkcell Çalışanları: 100 bin TL. Halkın Partisi: 20 bin TL. Sadık Akyüz: 15 bin TL. TMT Mücahitler Derneği: 10 bin TL. DAÜ-SEN: 50 bin TL. Akile Hulusiağa: 50 bin TL. Yaşam Tüp Bebek Merkezi: 15 bin adet maske, bin adet tulum, bin adet dezenfektan, 150 bin TL.”