"Ülkede ebola tehlikesi yok"

Sağlık Bakanlığı, KKTC’de herhangi bir ebola vakası olmadığını açıkladı.

Bakanlığa bağlı Enfeksiyon Komitesi’nin toplanarak KKTC için bir tehdit olmadığını ancak ilerleyen süreçte olması ihtimaline karşın tüm tedbirlerin alındığını duyuran Sağlık Bakanlığı, ülkede ebola tehlikesi olmadığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Dünya Sağlık Örgütü’nün, daha önceki salgında hiç vaka bildirmeyen Kongo Cumhuriyeti’nde üç ebola vakası olduğunu bildirdiği kaydedilerek, bu bildirim üzerine Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Komitesi’nin toplandığı, halen ülke için bir tehdit olmadığı, ancak ilerleyen süreçte olası bir ihtimale karşın, herhangi bir salgın olmaması adına gereken tüm tedbirlerin alındığı kaydedildi.

“Bu konudaki araştırmalar ve tedbirlerin alınması için ilgili mercilerle sürekli toplantılar yapılmış ve istişareler devam etmektedir” denilen açıklamada, ancak ülkede herhangi bir ebola vakası tehlikesi olmadığı; 3. Dünya ülkelerinde oluşacak herhangi bir salgının KKTC’ye gelebilme ihtimaline karşın gerekli önlemlerin alındığı belirtildi