“Uçak seferleri riskli”

Dr. Dizdarlı, yurt dışından KKTC’ye yapılan uçak seferlerinin riskli olduğunu söyledi ve “Evet o çocuklar bizim. Ama o uçaklara bu saatten sonra binmek onlar içinde çok ama çok riskli” dedi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, yurt dışından KKTC’ye yapılan uçak seferlerinin riskli olduğunu söyledi ve “Her gelişte önümüz en az 21 günlük periyot için kapanmaktadır” dedi.

Dizdarlı, “Şimdi bulaş hızı çok artmıştır. Yani risk artmıştır. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü de “yerinizde kalın” derken bunu sadece ilçeler arası seyahatı kısıtlamak olarak algılamamalıyız. Evet o çocuklar bizim. Ama o uçaklara bu saatten sonra binmek onlar içinde çok ama çok riskli” dedi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dizdarlı şöyle dedi:

“Bir kere şunu bilelim .

Toplumun büyük bir kısmı Covit-19 olmadan bu işten sıyırmak mümkün değildir.

“Peki ama o zaman neden evlerimize kapandık? Çıkalım dolaşalım hepimiz infekte olalım. Bir an evvel bitsin bu iş” diyebilirsiniz

Kazın ayağı öyle değil işte. Bunu yapan sağlık sistemi çok gelişmiş Avrupa ülkelerinden İtalya İspanya Birleşik Krallık ve Fransa çuvalladı. Tüm olanaklarına rağmen sağlık servisleri yetmedi. Binlerce kayıp verdiler veriyorlar.

Bizim de derdimiz budur. Zaten zayıf olan sağlık sistemimizi kollamak adına evdeyiz. Böylelikle salgının yayılma hızını en düşük seviyede tutarak sağlık servislerimizi ayakta tutmayı başarmak istiyoruz.

Bu resmi yahut gayrı resmi politika, yapılan bazı hatalara rağmen, halkın büyük kısmının riayeti sayesinde eldeki rakamlara bakarsak iyi gidiyor. Ancak buna aldanmamak rehavete kapılmadan bu politikayı sürdürmemiz gerekmektedir.

İnsanlar normal hayata dönerken dahi maske takmayı, etek pantolon giyer gibi alışkanlık haline getirmek durumundadır.

Gençler yaşlılarına bundan sonraki hayatta “kristal vazo” muamelesi yapmalıdır. Yakın temastan kaçınmalıyız. Onlara olan sevgi ve saygımızı en iyi bu şekilde göstermeliyiz. Büyüklerde bunu anlamalı ihmal edildikleri düşüncesine kapılmamalı, çocuklarına torunlarına gönül koymamalıdırlar

İngiltere’den ve Türkiye’den yeni uçaklar hatta gemiler gelmeye devam etmektedir. Her gelişte önümüz en az 21 günlük periyot için kapanmaktadır. Bu nedenle 21 gün süre ile olayları durdurup önümüz görülmelidir. Evet 10 -15 gün önce bu ülkelerden uçaklar gelmiştir ama şimdi bulaş hızı çok artmıştır. Yani Risk artmıştır. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü de “yerinizde kalın” derken bunu sadece ilçeler arası seyahatı kısıtlamak olarak algılamamalıyız. Evet o çocuklar bizim. Ama o uçaklara bu saatten sonra binmek onlar içinde çok ama çok riskli.

Kısacası, söylenenin aksine bir zaman sonra her şey eskisi gibi olacaktır. Ama normalleşme süreci özellikle bizde mümkün olduğunca uzun sürmek zorundadır.”