"Tütün kullanımı tüm kalp hastalığı ölümlerinin yaklaşık yüzde 12'si"

Kanser Hastalarına Yardım Derneği DanışmanıTemel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar, kalp hastalıklarından kaynaklanan ölümlerin yüzde 12’sinin tütün kullanımına bağlı olduğunu belirtti.

Çağlar yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu yıl Dünya Sigarasız Günü dolayısıyla “Tütün ve Kalp Hastalığı” temalı etkinlikler yapılması kararı alındığını ifade etti.

KALP HASTALIKLARININ YÜZDE 12’Sİ SİGARADAN

Tütün kullanımı ve pasif içiciliğin, tüm kalp hastalığı ölümlerinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturduğunu, yüksek tansiyondan sonra kardiyovasküler hastalıkların ikinci önde gelen nedeni olduğunu kaydeden Çağlar, “Ancak büyük bir kitle halen daha tütün mamullerinin sağlığa olan önemli zararlarının düşük oranda olduğu bilincindedirler” dedi.

Küresel tütün salgınının her yıl 7 milyondan fazla insanın ölümüne neden olduğunu, 900 bine yakınının pasif içiciler olduğunu ifade eden Çağlar, düşük ve orta gelirli ülkelerin tütünle ilgili hastalık ve ölümlerin en ağır olduğu ülkeler olduğunu kaydetti.

Çağlar, “Sigara ve diğer tütün mamullerine karşı başarılı bir mücadele için Ulusal Tütün Kontrol Programları uygulanması gerekmektedir” dedi.

ENGELENİLEBİLİR KANSER NEDENİ

Sigara ve diğer tütün mamullerinin “en önemli ve korutulabilir kanser nedeni” olduğunu ifade eden Çağlar, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre her yıl 14 milyon yeni kanser vakası tespit edildiğini, 2030’da yıllık vaka sayısının 21.7 milyona ulaşmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Çağlar, “Doğru koruma yöntemleri, erken teşhis ve tarama yöntemleri, kaliteli ve zamanında tedavi yöntemlerine erişim stratejilerinin doğru bir şekilde uygulanması ile yılda 3.7 milyon kişinin hayatı korunabilmektedir” dedi

TÜTÜN KULLANIMINA BAĞLI AKCİĞER KANSERİ BİRİNCİ SIRADA

Tütün mamullerinin kullanımına bağlı olarak gelişen Akciğer kanserinin (1.82 milyon) (13%) birinci sırada kanser türü olduğunu kaydeden Çağlar, kanser hastalığına bağlı ölüm sayısının 8.8 milyon kişiye ulaştığını, ölümlerin yüzde 19.4’ünün akciğer kanseri kaynaklı olduğunu ifade etti.

“Akciğer Kanseri’nin yüzde 95-98 nedeninin sigara olduğunu kaydeden Çağlar, “Sigara, Akciğer Kanseri dışında daha birçok kanser türünün gelişiminde de önemli rol oynamaktadır” dedi.

ALTERNATİF ÜRÜNLER GÜVENLİ DEĞİL

Yüksek gelirli ülkelerde snus, pastiller ve çiğnenen tütün gibi geleneksel olmayan tütün ürünleri dumansız çevre veya tütün bırakma yardımcı alternatifler olarak sunulduğunu kaydeden Çağlar, “Bu maddeler güvenli değillerdir, etkileri de bilinmemektedir. Örneğin,dumansız tütün ağız boşluğu, özofagus ve pankreas kanserine neden olmaktadır” dedi.

Çağlar, “Bilimsel olarak yapılan çalışmalarda sigara içen her üç kişiden birinin kanser hastalığı nedeni ile vefat edeceği bildirilmektedir” ifadesini kullandı.