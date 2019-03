Türkiye'de obezite salgını artıyor (4 kişiden 3'ü fazla kilolu)

Dünya Sağlık Örgütü tarafından TBMM'ye sunılan raporda, Türkiye'de her dört kişiden üçünün hareketsiz ve kilolu olduğu belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün, TBMM’de Obezite Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması Alt Komisyonu'na sunduğu raporda Türkiye'de obezitenin yaygınlığına dikkat çekilirken, hastalığın mali yükünün yıllık 70 milyar TL olduğu kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna ilişkin komisyonda sunum yapan Doçent Doktor Tufan Nayır, “Ülkemizde her 4 kişiden 3'ü fiziksel olarak inaktif. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımladığı haftada 150 dakikanın altında bir egzersiz ve fiziksel hareketliliği az yapıyorlar” dedi.



“4 KİŞİDEN 3'Ü İNAKTİF”



Hürriyet gazetesinden Önder Yılmaz’ın haberinde Tufan Nayır’ın sunumundan detaylara yer verildi. Nayır, “Alınan ve harcanan kalori arasındaki dengenin bozulması, obezitenin asıl nedeni bu. Vücuttaki yağ artışı obezitedir, ama altındaki neden de kalori artışının olmasıdır. Ülkemizde her 4 kişiden 3'ü fiziksel olarak inaktif. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımladığı haftada 150 dakikanın altında bir egzersiz ve fiziksel hareketliliği az yapıyorlar” dedi.



“ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ ARTIYOR”



“Her 4 kişiden yaklaşık 3'ü kilolu, fazla kilolu veya obez, bu gerçekten büyük bir oran. 3 kişiden l'i de obezite yani 30'un üzerinde. Obez nüfusumuz 7.5 milyon, morbid obez nüfusumuz 2.4 milyon. Yani 40'ın üstünde 2.4 milyon, 30'un üstünde 7.5 milyon kişi var Türkiye'de. Türkiye'de de dünyada olduğu gibi bir obezite salgını var ve çocukluk çağı obezitesine baktığımızda bu gitgide artmakta.”



“EN BÜYÜK ARTIŞ NEDENLERİ FAST FOOD”



‘Sağlıklı yaşam çevresini sağlayamadığımız sürece obeziteyle mücadeleden bahsedemeyiz’ diyen Nayır, “Markete gittiğinizde sağlıklı ürün yok. Dünya Sağlık Örgütü verisine göre asitli ürünlerde diğer ülkelerde getirilmiş kısıtlamalar var. İçindeki şeker oranı, Kanada gibi başka ülkelerde, 10 gramı aşamaz ama bizde 23 gram; 40 gramı buluyor. Çünkü gerekli kısıtlamalarımız yok. En büyük artış nedenleri fast food kullanımı, uygun beslenmeme. Türkiye'deki 2,4 milyona yakın obez, sokağa çıksa "ne olduk?" deriz” değerlendirmesinde bulundu.



“45-50 YAŞINDA ÖLEN İNSANLAR OLACAK”



Sunumunda çarpıcı rakamlara yer veren Nayır, “Türkiye'de kanser, tansiyon, hipertansiyon, diyabet gibi her 10 kişiden 9'unda risk faktörü var. 45-50 yaşında ölen insanlar olacak. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki: ‘Günde en fazla 5 gram tuz yiyebilirsiniz.' Türkiye ortalaması 9'un üstünde. Yüksek yağlı diyet 10 kişiden 6'sından fazla. Fiziksel hareketsizlik 5 kişiden yaklaşık 3'ünde var. Düşük meyve sebze tüketimi aynı şekilde. Yani sağlıklı beslenemiyoruz” dedi.