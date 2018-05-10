Tüp mide ameliyatı sonrası ihmale gelmez

Gün geçtikçe artan obezite sıklığına bağlı olarak, obezite problemini çözümlemek için tıbbi yöntemlerde gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle ülkemizde de yaygınlığı artan Tüp Mide Ameliyatları sonrasında kişiler kilo vermede bir nevi başarıya ulaşmaktadır. Fakat bu ameliyatı olanlarda en büyük kaygı sonraki dönemlerdeki yaşamlarının nasıl olacağıdır. Bu hafta sizlere ameliyat sonrasında yapılacak ihmallerin yaratabileceği riskleri ve problemleri aktaracağım.

Ameliyat olduktan sonra mutlaka bariatrik cerrahi alanında bilgili bir diyetisyenle birlikte çalışmalısınız. Bu dönemde önerilen beslenme programına uyulmadığı taktirde beslenme yetersizliğine bağlı olarak birtakım sağlık problemleriyle mücadele etmeniz gerektiğini unutmayınız. Operasyon öncesi ve sonrasında çok iyi şartları sağlayan multidisipliner bir ekiple çalışmalı böylelikle kalıcı kilo kontrolünü hedefleyebilirsiniz. Operasyon sonrasında vitamin-mineral desteği ve besin değeri yüksek gıdaların tüketilmesi hem kişinin sağlığı hem de başarılı kilo kaybı için önemlidir. Ameliyat sonrası ilk 1 yıl içinde kişi gerek ameliyatı yapan doktoru gerekse beslenme uzmanı ile birlikte çalışmalı ve yüksek proteinli bir beslenme uygulamalıdır. Ameliyatın ilk iki haftası sıvı gıdalarla geçeceğinden tercih edilecek sıvıların yüksek kalorili ve şekerli, yağlı ve krema içeriği yüksek ürünler olmamalıdır. Buna dikkat edilmezse ilk 1 ay da hızlı kilo kaybı sağlanamaz ve ameliyat başarısı azalır. Ameliyatlarda en önemli unsur obez bireylerde kalıcı davranış değişikliği sağlamaktır. Bu nedenle tüketilen öğünler yavaş ve iyice çiğnenmeli ve bu alışkanlık haline gelmelidir. Ameliyattan 3 ay sonra doktor izniyle kas kütlesini artırmak ve desteklemek için egzersiz yapılmalı ve vücutta oluşabilecek deri sarkıklarını en aza indirgenmelidir. Operasyon sonrası ihmal edilen bir diğer şey de rutin tahlillerdir. Oysa ki operasyondan ilk 1 ay sonrasında mutlaka hemogram, üre, kreatinin, kalsiyum, potasyum, sodyum, demir, demir bağlama kapasitesi, B12, folik asit, D vitamini ve hemoglobin A1C değerlerine bakılmalı ve vücuttaki eksiklikler beslenme ile yerine konmalıdır. Sonrası 3-6 ay ve 1 yıl içinde de yukarda sayılanlara ek olarak tiroit fonksiyonları, magnezyum ve çinko değerlerine bakılmalıdır. Tüp mide operasyonu sonrasında görülen en büyük sağlık problemlerinin başında; saç dökülmesi, laktoz intoleransı, ishal, reaktif hipoglisemi, açlık hissi, anoreksiya, mide bulantısıdır. Tüm bunlar doktor tarafından önerilen vitamin-mineral ve diyetisyen tarafından düzenlenen beslenme programına bağlı olarak engellenebilir ve kaliteli bir yaşam geçirebilirsiniz. Tüp mide ameliyatı geçiren birey iyi bir yaşam tarzı değişikliği sağlayamazsa ameliyat sonrası kilo alabilir. İlk 1 aylık dönemde çok hızlı kilo kaybı görülse de ileriki dönemlerde uyumsuz diyet ve egzersiz davranışları sonucu sağlıksız şekilde kilo alımı olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle operasyonu geçiren kişiler yaşam boyu sağlıklı beslenme ve egzersizi ilke edinmeli ve kalıcı kilo kontrolünü sağlamalıdırlar.