Tüp mide ameliyatı sonrası ihmale gelmez

- Ameliyat olduktan sonra mutlaka bariatrik cerrahi alanında bilgili bir diyetisyenle birlikte çalışmalısınız. Bu dönemde önerilen beslenme programına uyulmadığı taktirde beslenme yetersizliğine bağlı olarak birtakım sağlık problemleriyle mücadele etmeniz gerektiğini unutmayınız.
- Operasyon öncesi ve sonrasında çok iyi şartları sağlayan multidisipliner bir ekiple çalışmalı böylelikle kalıcı kilo kontrolünü hedefleyebilirsiniz.
- Operasyon sonrasında vitamin-mineral desteği ve besin değeri yüksek gıdaların tüketilmesi hem kişinin sağlığı hem de başarılı kilo kaybı için önemlidir.
- Ameliyat sonrası ilk 1 yıl içinde kişi gerek ameliyatı yapan doktoru gerekse beslenme uzmanı ile birlikte çalışmalı ve yüksek proteinli bir beslenme uygulamalıdır.
- Ameliyatın ilk iki haftası sıvı gıdalarla geçeceğinden tercih edilecek sıvıların yüksek kalorili ve şekerli, yağlı ve krema içeriği yüksek ürünler olmamalıdır. Buna dikkat edilmezse ilk 1 ay da hızlı kilo kaybı sağlanamaz ve ameliyat başarısı azalır.
- Ameliyatlarda en önemli unsur obez bireylerde kalıcı davranış değişikliği sağlamaktır. Bu nedenle tüketilen öğünler yavaş ve iyice çiğnenmeli ve bu alışkanlık haline gelmelidir. Ameliyattan 3 ay sonra doktor izniyle kas kütlesini artırmak ve desteklemek için egzersiz yapılmalı ve vücutta oluşabilecek deri sarkıklarını en aza indirgenmelidir.
- Operasyon sonrası ihmal edilen bir diğer şey de rutin tahlillerdir. Oysa ki operasyondan ilk 1 ay sonrasında mutlaka hemogram, üre, kreatinin, kalsiyum, potasyum, sodyum, demir, demir bağlama kapasitesi, B12, folik asit, D vitamini ve hemoglobin A1C değerlerine bakılmalı ve vücuttaki eksiklikler beslenme ile yerine konmalıdır. Sonrası 3-6 ay ve 1 yıl içinde de yukarda sayılanlara ek olarak tiroit fonksiyonları, magnezyum ve çinko değerlerine bakılmalıdır.
- Tüp mide operasyonu sonrasında görülen en büyük sağlık problemlerinin başında; saç dökülmesi, laktoz intoleransı, ishal, reaktif hipoglisemi, açlık hissi, anoreksiya, mide bulantısıdır. Tüm bunlar doktor tarafından önerilen vitamin-mineral ve diyetisyen tarafından düzenlenen beslenme programına bağlı olarak engellenebilir ve kaliteli bir yaşam geçirebilirsiniz.
- Tüp mide ameliyatı geçiren birey iyi bir yaşam tarzı değişikliği sağlayamazsa ameliyat sonrası kilo alabilir. İlk 1 aylık dönemde çok hızlı kilo kaybı görülse de ileriki dönemlerde uyumsuz diyet ve egzersiz davranışları sonucu sağlıksız şekilde kilo alımı olabileceği unutulmamalıdır.
- Bu nedenle operasyonu geçiren kişiler yaşam boyu sağlıklı beslenme ve egzersizi ilke edinmeli ve kalıcı kilo kontrolünü sağlamalıdırlar.