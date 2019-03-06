Tükenmişlik sendromu ile başa çıkmanın 11 yolu

Günümüzde yaygınlığı artan ve ciddiye alınması gereken bir soruna dönüşen tükenmişlik sendromu sabah dinlenmemiş uyanmak, giyinmeye ve kahvaltıya isteksizlik, çalışmaya karşı hevessizlik, öfke, mutsuzluk gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Genellikle depresyon ile karıştırılan tükenmişlik sendromu sadece iş ile ilgilidir. Eğer iş şartları düzelirse psikolojide de iyileşmeler görülür.

İşte tükenmişlik sendromundan korunmanın 11 yolu:

Hayatınızın önceliklerini belirleyin.

Bu öncelik; aile olabilir, sağlık olabilir, arkadaşlar ve sosyal çevre olabilir. Örneğin, önceliğiniz aile ise, uzun süre çalışıp yorgun eve gelmek, ailenize zaman ayıramamak bir süre sonra işe karşı kızgınlığa ve bıkkınlığa neden olur. Önem verdiğiniz etkinliklere mümkün olduğunca zaman ayırın, her akşam aileniz ile yemek yiyin. Onlarla zaman geçirerek asıl yapmak istediğiniz şeyi yapmanın verdiği doyum, huzursuzluk ve kızgınlığı azaltır.

Tükenmişliğin nedeni ne?

Tükenmişliğinizin nedenini belirleyin. Bu neden iş yoğunluğu olabilir, çalışma saatleri olabilir, kişilerle çatışmalar olabilir, destek alamamak olabilir. Bu nedeni belirlemek ve kabullenmek problemin çözümünde atılacak ilk adımdır.

Sosyal destek önemli

Sorun kaynağı belirledikten sonra, çözüm için patronunuz veya iş arkadaşlarınızla konuşun. Duyguları paylaşmanın ve sosyal desteğin, olumsuz duygularla baş etmede faydası araştırmalarla gösterilmiştir.

Mola verin

Gün içinde kısa aralar verin.





Zaman ayırın

Ailenizle, arkadaşlarınızla vakit geçirin.

Sevdiğiniz işi yapın

İşin size uygun olup olmadığını gerçekçi olarak değerlendirin. Uygun olmadığını düşünüyorsanız alternatifler arayın. Severek yapabileceğiniz, ilgi alanınıza daha uygun bir işte çalışıp çalışamayacağınızı araştırın.



Spor önemli

Spor yapın. İnsanlar yoğun olduklarında ilk vazgeçtikleri şey spordur, oysa düzenli spor stresle başa çıkmanızı kolaylaştırır. Akşam yürüyüşüne çıktığınızda faydalarını hemen görürsünüz, ertesi gün bedeniniz ve ruhunuz dinlenmiş olur.





Uykuyu ihmal etmeyin

Yeterli miktarda, en az 7-8 saat uyuyun.





Dinlenin

Hafta sonlarını dinlenmeye ayırın.



Beslenmeyi ihmal etmeyin

Sağlıklı beslenin. Bol sebze ve meyve tüketin. Yoğun çalışma temposu beslenme düzenini bozar.





Hobi edinin

Kitap okumak, örgü örmek, resim yapmak gibi sakinleştirici hobiler edinin.