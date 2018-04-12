Tropik ve çok sağlıklı: Hindistan cevizi suyu

Mevsimin yaza yaklaştığı bu günlerde artık canımız soğuk şeyleri tüketmek istiyor. İşte sizlere hem sağlıklı hem de vücut dengenizi korumaya yardımcı bir besinden bahsetmek istiyorum.

HİNDİSTAN CEVİZİ SUYU; özellikle yeşil Hindistan cevizinin içinden elde edilen sudur. İçerdiği zengin vitamin, mineral, enzimler ve de yüksek antioksidanlar nedeniyle son yılların popüler besinleri arasında.

Özellikle zengin potasyum (Muzdan daha fazla), magnezyum, kalsiyum ve klor kaynağıdır. Yani vücudun susuzluk dengesini tamir etmeye büyük bir desteği vardır. Yapılan çalışmalarda su ve sporcu içecekleri kadar vücudun susuzluğunu giderdiği gösterilmiştir.

Spor yapan bireylerde terleme yoluyla kaybedilen elektrolit dengesini yerine koymaya ve egzersiz performansını artırmaya yardımcıdır.

Konstipasyon (kabızlık) problemi olan çocuk ve erişkinlerde önerilmektedir.

Zengin potasyum içeriği kan basıncı ve kalp sağlığını korumayı destekler.

İçerdiği dengeli mineraller nedeniyle özellikle el ve ayak şişkinliğini azaltır.

Kolay sindirildiği için sindirim sistemini düzenlemeye yardımcıdır.

Ciltte elastikiyeti artırarak leke, sarkma ve yaşa bağlı kırışıklığı azaltmada etkilidir. Bu nedenlerle kozmetik amaçlı da kullanımı vardır.

Özellikle göz hastalıklarına yatkın olan bireylerde iyi görme fonksiyonlarını destekleyicidir.

Güçlü antioksidanları barındırdığı için bağışıklık sistemini korur.

Hindistan cevizi suyu bitkisel olduğu için kolesterol içermez ve kötü kolesterolü dengeleyicidir.

Hindistan cevizi suyunda 1 bardakta sadece 46 kalori vardır ve meyve suyu ile karşılaştırıldığında şekerin 1/5 ini barındırmaktadır. İçinde bulunan şekerin bu içeceğin kendi tatlılığı yeterli ve lezzetlidir ve diyete de harika bir destek olması ile karakterize edilmektedir. Gazlı içecekler yerine bu içeceği içmek, vücudun dehidre olmadan sağlıklı olarak kilo vermesine yardımcı olacaktır.