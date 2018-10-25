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Trigliserit değeri yüksek olanlar dikkat!

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Halk arasında kan yağı olarak da bilinen trigliserit seviyesinin yüksek olması, tıpkı yüksek kolesterolde olduğu gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor.

Trigliserit değeri yüksek olanlar dikkat!
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Eğer aşırı doymuş yani katı yağ tüketiminiz varsa, karaciğer aşırı kolesterol üretir ve bu üretilen fazla kolesterol kan dolaşımına verilir ve doğal olarak kan yağları yani trigliserit değeri de artar.

Yine aşırı beslenme ve/veya yüksek kalorili beslenme de karaciğerde tirgliserit üretimini artırır.

Özellikle sık sık ve/veya aşırı alkol tüketimi, basit karbonhidratların (şekerli, unlu gıdalar, nişastalı besinler) aşırı tüketimi tirgiliserti değerini en hızlı artıran unsurlardır.

Sağlıklı bir kişinin normal trigliserit değeri 150 mg’ın altında olmalıdır. 200 mg ve üzeri trigliserit değerleri önce diyetle tedavi edilmeye çalışılır ancak 400 mg ve üzeri trigliserit değeri yoğun bir tıbbi tedavi gerektirir.

Trigliserit değeri kalp hastalıklarına yol açabileceği gibi, trigliserit değeri hızlı yağlanmanın ve buna bağlı gizli şeker riskini de artırabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle trigliserit değeri sınırın üzerinde olan bireylere mutlaka gizli şeker olasılığı da araştırılmalıdır.

Trigliserit yüksekliğinde beslenme tedavisi 

  • Trigliserit değerinin yüksek olmasının en etkili tedavi basamağı beslenmedir. Özellikle şekerli, unlu ve nişastalı besinler, alkol ve yüksek yağlı besinler diyetten kesinlikle çıkartılmalıdır.
  • Şekeri yüksek meyveler yerine daha sert ve daha az şekerli meyveler tercih edilmelidir. Meyve suyu, kola gazlı içecekler ve şekerli meşrubatlar kesinlikle tüketilmemelidir.
  • Özellikle sebze ve yağsız et, yoğurt peynir ve nişasta içeriği düşük bakliyatlardan oluşan bir beslenme planı uygulanmalıdır.
  • Fazla kilolardan kurtulmak da trigliserit seviyelerinin düşürülmesinde çok etkilidir. 
  • Özellikle beslenmeye ek olarak düzenli bir egzersiz planı da trigliserit seviyesinin düşürülmesinde çok etkilidir.

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