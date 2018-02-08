Tiroit problemi olanlar dikkat

Tiroit bezi; metabolizmamızı çalıştırmada, kalp atışı, sıcaklık ve daha da hayati fonksiyonları düzene sokmaya yardımcı olan küçük kelebek şeklindeki bezdir. Özellikle tiroit bezinin yeterli hormonu üretemezse kilo alma, halsizlik, depresyon ve soğuğa karşı duyarlılık gelişir. Tiroit bezinin aşırı çalışma durumunda ise kilo kaybı, düzensiz kalp atışı, terleme ve sinirlilik meydana gelir.

Tiroit fonksiyonunun bozukluğunda beslenmenizi kontrol etmeniz, daha iyi hissetmenizi sağlar. Düzenli kullanılan ilaç tedavisinin yanı sıra bu küçük bezin iyi çalışması için sebze ve meyveleri bolca tüketmeli ve yüksek protein içerikli beslenmelisiniz. Özellikle omega- 3 yağ asitleri tiroit bezinin çalışmasını düzenleyeceğinden mutlaka haftada 2 balık tüketmelisiniz. Yüksek nişastalı gıdalardan uzak, yüksek lifli gıdalardan ise kepek, çavdar ve tam buğday unlu gıdaları tüketmelisiniz. Özellikle A, C ve E gibi yüksek antioksidan içeren vitaminleri alanlarda tiroit kanseri riski daha düşüktür, bu vitaminlerin en büyük kaynağı ise sebze ve meyvelerdir. Bu besinler, tiroit bezini daha iyi çalıştırıyor: Keten tohumu

Hindistan cevizi

Balık

Yoğurt

Brezilya fındığı

Süt

Yumurta

Çilek

Böğürtlen

Soya

Yumurta

İyotlu tuz