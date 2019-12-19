banner255
banner69
GAÜ ve DAÜ finalde
GAÜ ve DAÜ finalde
96 0
Bozkurt: Taraftar desteğine ihtiyacımız var
Bozkurt: Taraftar desteğine ihtiyacımız var
57 0
 
Futbolumuza MTG damgası
Futbolumuza MTG damgası
461 0
39 0
Yağmur sularıyla gelen tarihi canlandırma
Yağmur sularıyla gelen tarihi canlandırma
480 0
Babacar atıyor, Doğan kazanıyor
Babacar atıyor, Doğan kazanıyor
50 0
Merit Lefkoşa’da Tania coşkusu
Merit Lefkoşa’da Tania coşkusu
25 0
banner355

Tiroit bezine iyi gelen yiyecekler

banner27

Tiroit bezi; metabolizmamızı çalıştırmada, kalp atışı, sıcaklık ve daha da hayati fonksiyonları düzene sokmaya yardımcı olan küçük kelebek şeklindeki bezdir. Özellikle tiroit bezinin yeterli hormonu üretemezse kilo alma, halsizlik, depresyon ve soğuğa karşı duyarlılık gelişir. Tiroit bezinin aşırı çalışma durumunda ise kilo kaybı, düzensiz kalp atışı, terleme ve sinirlilik meydana gelir.

Tiroit bezine iyi gelen yiyecekler

Tiroit fonksiyonunun bozukluğunda beslenmenizi kontrol etmeniz, daha iyi hissetmenizi sağlar. Düzenli kullanılan ilaç tedavisinin yanı  sıra bu küçük bezin iyi çalışması için sebze ve meyveleri bolca tüketmeli ve yüksek protein içerikli beslenmelisiniz.

Özellikle omega- 3 yağ asitleri tiroit bezinin çalışmasını düzenleyeceğinden mutlaka haftada 2 balık tüketmelisiniz.

Yüksek nişastalı gıdalardan uzak, yüksek lifli gıdalardan ise kepek, çavdar ve tam buğday unlu gıdaları tüketmelisiniz.

Özellikle A, C ve E gibi yüksek antioksidan içeren vitaminleri alanlarda tiroit kanseri riski daha düşüktür, bu vitaminlerin en büyük kaynağı ise sebze ve meyvelerdir.

Bu besinler, tiroit bezini daha iyi çalıştırıyor:

  • Keten tohumu
  • Hindistan cevizi
  • Balık
  • Yoğurt
  • Brezilya fındığı
  • Süt
  • Yumurta
  • Çilek
  • Böğürtlen
  • Soya
  • Yumurta
  • İyotlu tuz

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.