Tiroit bezine iyi gelen yiyecekler

Tiroit fonksiyonunun bozukluğunda beslenmenizi kontrol etmeniz, daha iyi hissetmenizi sağlar. Düzenli kullanılan ilaç tedavisinin yanı sıra bu küçük bezin iyi çalışması için sebze ve meyveleri bolca tüketmeli ve yüksek protein içerikli beslenmelisiniz.
Özellikle omega- 3 yağ asitleri tiroit bezinin çalışmasını düzenleyeceğinden mutlaka haftada 2 balık tüketmelisiniz.
Yüksek nişastalı gıdalardan uzak, yüksek lifli gıdalardan ise kepek, çavdar ve tam buğday unlu gıdaları tüketmelisiniz.
Özellikle A, C ve E gibi yüksek antioksidan içeren vitaminleri alanlarda tiroit kanseri riski daha düşüktür, bu vitaminlerin en büyük kaynağı ise sebze ve meyvelerdir.
Bu besinler, tiroit bezini daha iyi çalıştırıyor:
- Keten tohumu
- Hindistan cevizi
- Balık
- Yoğurt
- Brezilya fındığı
- Süt
- Yumurta
- Çilek
- Böğürtlen
- Soya
- Yumurta
- İyotlu tuz