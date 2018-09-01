Thalassaemialılar iki aydır ilaç bekliyor

Thalassaemia Derneği, hastalarının kullandığı bir ilacın iki aydan beri hastalara temin edilmediğini belirtti, doktorların da kendilerine uzun tarihli randevu vermesinden dolayı sıkıntıları yaşadıklarını vurguladı

Kuzey Kıbrıs Thalassaemia Derneği ile Türkiye Kan Hastalıkları Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Thalassaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu ile Federasyon Başkanı Ali Kılıç’ın imzaladığı protokolle, kan hastalıklarının tedavisinin en iyi standartlarda yapılabilmesi hedefleniyor.

Kıbrıs Thalassaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu konuşmasında, ülkenin çok ciddi sağlık sorunları yaşadığı bu dönemde Thalessaemia Derneği üyelerinin de etkilendiğini söyledi.

Thalassaemia hastalarının kullandığı bir ilacın yaklaşık iki aydan beri hastalara temin edilmemesi, ayrıca doktorların kendilerine uzun tarihli randevu vermesinden dolayı yaşadıkları sıkıntıları aktaran Varoğlu, kan sıkıntısı yaşandığını, kan tetkiklerinin yapılamadığı bir dönemden geçildiğini belirtti.

Hastaların tedavilerinin uluslararası tedavi protokolünün gerektirdiği şekilde yapılması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Varoğlu, Kan Hastalıkları Federasyonu ile iş birliği protokolünü imzalayarak karşılıklı sorunların, çalışmaların aşılması ve ileri tetkiklerin yardımlaşarak yapılmasının hedeflendiğini kaydetti. Kan Hastalıkları Federasyonu Başkanı Ali Kılıç da, Türkiye’de 2006 yılından beri çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Öncelikle thalassaemia, orak hücre, anemi ve diğer kan hastalıkları olmak üzere mevcut hastaların hayat standartlarını artırmak ve yeni hasta doğumunu önlemek için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Kılıç, Kıbrıs’ta daha önce de dernekle ortak çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Kılıç, imzaladıkları protokol kapsamında dernekle bundan sonra daha sıkı bir çalışma yapacaklarını kaydetti