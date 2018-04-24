"Temiz bir çevre çocukların en büyük hakkı"

Sağlık Bakanı Filiz Besim, “Çocuklarımız daha iyi bir eğitim, daha iyi bir sağlık sistemini hak ediyor. Sağlıklı bireyler olarak yetişebilmek için temiz bir çevre onların en büyük hakkı” dedi

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Çocuk Servisi ve Çocuk Onkoloji Servisi'ni ziyaret ederek, tedavi gören çocuklarla bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çocukların geleceğin güvencesi olduklarını vurgulayan Besim, sağlıklı nesiller yetiştirmenin görevleri olduğunu kaydetti.

Bakan Besim, daha özgür fikirli, kendine güvenen ve aidiyet duygusu yüksek çocuklar yetiştirmek için çalışmak gerektiğini belirterek, “Çocuklarımız daha iyi bir eğitim, daha iyi bir sağlık sistemini hak ediyor. Sağlıklı bireyler olarak yetişebilmek için temiz bir çevre onların en büyük hakkı” dedi.

Besim tüm çocukların daha güzel bir geleceği hak ettiklerini dile getirerek, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Bakan Besim, ziyaretinde çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti